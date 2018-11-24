الكفوف الذهبية يحقق نتائج مميزة في بطولة بولندا للملاكمة

حقق منتخب الكفوف الذهبية بقيادة المدرب بدران امارة، نتائج مبهرة في بطولة بولندا الاوروبية للملاكمة مؤخرا، بعد حصول لاعبيه على المراكز الاولى والثانية والفوز في العديد من المباريات. وضم منتخب الكفوف الذهبية لاعبين من كفركنا و الناصرة وام الفحم واخرون.



واكد المدرب بدران امارة مدرب منتخب الكفوف الذهبية وفريق مخلص للكفوف الذهبية في كفركنا:" النتائج التي حققناها كانت رائعة ومميزة، وقد ادى اللاعبون اداء كبيرا واستحقوا الفوز، ونحن مستمرون بالاستعداد دائما من اجل خوص كافة البطولات ال محلية والعالمية، ونتوجه بالشكر لكل من دعما وخاصة رئيس مجلس كفركنا مجاهد عواودة ورئيس قسم الرياضة فهد دهامشة ".

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