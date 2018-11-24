العثور على جثة قاسم الجمل من الجديدة المكر بعد اسبوع على اختفاء آثاره

المرحوم قاسم جمال (85 عاما) من سكان جديدة المكر
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه: "قامت الشرطة بالعثور على قاسم الجمل (85 عاما) من سكان جديدة المكر بالقرب من منطقة وعرية دون أي علامات تدلّ على أنّه على قيد ال حياة وأعلنت وفاته. ولم تشتبه الشرطة بأي اعتداء، وهذا وفق التحقيقات الأولية"، بحسب ما ورد في بيان الشرطة.
ويذكر أنّ المرحوم كان قد شوهد للمرّة الأخيرة الأحد الماضي عند الساعة 18:30 في حرش قريب من بيته في جديدة المكر، واختفت آثاره منذ ذلك الحين.
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