اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية علاج يشكّل بارقة أمل للقضاء على السرطان

أخبارNews & Politics

علاج يشكّل بارقة أمل للقضاء على السرطان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
20

حيفا
غيوم متناثره
20

ام الفحم
غيوم متفرقة
19

القدس
غيوم متفرقة
19

تل ابيب
غيوم متفرقة
19

عكا
غيوم متناثره
20

راس الناقورة
غيوم متفرقة
20

كفر قاسم
غيوم متفرقة
19

قطاع غزة
غيوم متفرقة
19

ايلات
غيوم متفرقة
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

علماء: علاج مناعي جديد يشكّل بارقة أمل للقضاء على السرطان

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العد العكسي للقضاء على السرطان قد بدأ"، مشيرة إلى أن العلاج المناعي يغير بشكل جذري صحة المرضى

صحيفة "JAMA" الطبية:

العلاج المناعي يمثل الكثير من التقدم في هذا المجال، بالرغم من أنه لا يساعد الجميع، كما أن آثاره قد تكون صعبة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "العد العكسي للقضاء على السرطان قد بدأ"، مشيرة إلى أن العلاج المناعي يغير بشكل جذري صحة المرضى، الذين عانوا من الأورام الخبيثة لمدة طويلة. وجاء في مقال افتتاحي صدر مؤخرا في صحيفة "JAMA" الطبية، أن المرضى المصابين بسرطان متقدم يعيشون أطول لسنوات وليس لأشهر كما كان يعتقد، مضيفا أن "العلاج المناعي يمثل الكثير من التقدم في هذا المجال، بالرغم من أنه لا يساعد الجميع، كما أن آثاره قد تكون صعبة".


صورة توضيحية

ولا يزال "مجال العلاج المناعي" في بدايته، إذ يواصل الباحثون والعلماء إجراء أبحاث وتجارب سريرية من أجل إيجاد أفضل وأنجع الطرق لتحسينه، خاصة وأنه أثبت نجاحه في أقل من نصف المرضى.

ويقول الخبراء إنهم يحاولون إيجاد صيغة جديدة للعلاج المناعي بحيث لا يستهدف الخلايا، وهي المشكلة التي تشدد عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وأضافوا: "نحاول حاليا التركيز على علاج جديد سيركز على جزء آخر من جهاز المناعة، وهو البلعم". والبلعم هي الخلايا المشتقة من الخلايا الوحيدة (أحد أنواع الخلايا البيضاء). ويساهم البلعم في المناعة اللانوعية والمناعة الخلوية النوعية، من خلال التهام وتدمير الميكروبات والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى.

وأجريت تجاربة أولية في هذا السياق، إلا أن الباحثين لا يزالون متحفظين على النتائج والتفاصيل، معتبرين أن "الوقت مبكر"، وأنهم "بحاجة إلى التحقق أكثر من النتائج"، وفق ما نقلت مجلة نيو إنغلاند الطبية.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
السرطان علاج مرض
سخنين: إصابة عامل سقط عن ارتفاع
أصيب عامل ، ظهر اليوم السبت، بجراح بعد سقوطه عن ارتفاع في مدينة سخنين، حيث وصفت حالته بالمتوسطة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
قيس يوسف ناصر
كيف يعرف المواطن ما يحاك على أرضه؟/ قيس ناصر
معن البياري
ترامب ونتنياهو سارقا خيول/ معن البياري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab