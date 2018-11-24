مواطن من الناصرة: ابني تعرّض لهجوم كلب عمدًا والشرطة تستهتر في قضيتنا



صور للفتى المصاب

المواطن يوسف حسين:

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجمنا فيها هذا الشخص بشتى الطرق، ولم تحقق الشرطة في الأمر رغم توجهنا اليها، كما أنه لم يتم تسليم الكلب

أبدى المواطن النصراوي يوسف حسين غضبه من تعرض نجله نور الدين حسين (17 عاما)، الثلاثاء الماضي، لهجوم حاد من كلب لأحد الجيران عمدا، فأصيب في قدمه ويعالج في مستشفى العفولة، بعد أن تلقى قبل ذلك العلاج في مستشفى الناصرة .

وقال يوسف حسين:"هذه ليست المرة الأولى التي يهاجمنا فيها هذا الشخص بشتى الطرق، ولم تحقق الشرطة في الأمر رغم توجهنا اليها، كما أنه لم يتم تسليم الكلب، فالشرطة تفتح ملفات وتغلقها بسرعة، دون أن تشكّل رادعا له ولتهجماته، رغم أنه عقدت بيننا صلحة قبل فترة، لكنه لم يلتزم فيها".

وأوضح يوسف حسين أنه "توجه الى أحد المحامين لتقديم شكوى، على أن يتم ذلك يوم الأحد، اذ يرى أن معالجة الموضوع عن طريق محامٍ مختص قد تضع حدا. كما لا يستبعد لتوجه الى طرق قانونية أخرى، منها شكوى لدى مكتب مراقب الدولة"، كما قال.

* موقع العرب توجّه إلى الشرطة للحصول على تعقيب وسنقوم بنشره فور وروده

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