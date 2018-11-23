حماس ترفض شروط اسرائيل لاتمام التهدئة بين الجانبين ومنها وقف حفر الانفاق

كشفت القناة الاسرائيلية الـ10، مساء الجمعة، أن إسرائيل وضعت شرطين لإتمام التهدئة في غزة. وقالت القناة أن إسرائيل طالبت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، ووقف بناء الأنفاق بالقرب من مستوطنات الغلاف، كشرط أساسي لإتمام اتفاق التهدئة مع حركة حماس في غزة، في حين رد وفد حركة حماس المتواجد بالقاهرة بالرفض.



وأكدت القناة أن وفد حركة حماس، رفض هذه المطالب الإسرائيلية، خلال الجولة الاولى من المباحثات مع المخابرات المصرية.

ونقلت القناة العبرية، عن هذه المصادر قولها، إن المخابرات المصرية ستعرض على وفد حماس بالقاهرة، الشروط التي طرحتها إسرائيل للموافقة على التهدئة، بحسب من تم إبلاغ الوفد الأمني المصري بها، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

واضافت القناة أن المصادر المصرية أكدت على أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معني بالتوصل الى تهدئة بين إسرائيل وحماس بغزة، وفقا ما نقله موقع عكا المختص بالشأن الإسرائيلي.

يذكر أن وفدا من حركة حماس في غزة والخارج على رأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وصل القاهرة الأربعاء الماضي، لبحث ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.

وكان موقع معاريف الاسرائيلي قد اكد ان اسرائيل تريد التهدئة في الوقت الحالي مع القطاع والتفرغ ل ايران وحزب الله لعدم قدرته على فتح اكثر من جبهة في نفس الوقت بحسب الصحيفة.

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