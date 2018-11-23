تخليص حصان سقط في بئر للمياه العادمة بعمق مترين ونصف في طمرة

عمم كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة المطافئ والإنقاذ بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص حصان من بئر للمجاري بعمق مترين ونصف في مدينة طمره .طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان واستخدمت المعدات الخاصة لتخليص الحصان الذي سقط في الحفرة".
تصوير: راشد عرموش وسعيد عثمان
إقرا ايضا في هذا السياق:
- رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب للنائب الطيبي: انا داعمك ونحن معك معنويا وماديا وما تريد
- اصابة ستة اشخاص بحادث طرق في طمرة
- مجهولون ينشرون بيانات مفبركة نقلًا عن الشرطة حول الإنتخابات في طمرة والشرطة تنفي
- طمرة: حادث طرق في الشارع الرئيسي يسفر عن إصابتين طفيفتين
- بالفيديو: شجار عنيف في طمرة - تحطيم سيارات عصي ومطارق
- مكابي طمرة يعزز من مكانته في صدارة الدوري بفوزه على مكابي نحف 0-2
- إحالة رجل من طمرة للحبس المنزلي بعد اعتقاله بشبهة إطلاق نار بالهواء على خلفية الانتخابات
- إصابة شاب بجراح خطيرة جرّاء تعرّضه للطعن خلال شجار في مدينة طمرة
- طمرة: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن واعتقال مشتبهين