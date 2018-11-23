تخليص حصان سقط في بئر للمياه العادمة بعمق مترين ونصف في طمرة

عمم كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة المطافئ والإنقاذ بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص حصان من بئر للمجاري بعمق مترين ونصف في مدينة طمره .طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان واستخدمت المعدات الخاصة لتخليص الحصان الذي سقط في الحفرة".



تصوير: راشد عرموش وسعيد عثمان

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