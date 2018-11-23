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لجنة الموظفين في بلدية عرابة تعلن الاضراب يوم السبت
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سخنين والمنطقة

لجنة الموظفين في بلدية عرابة تعلن الاضراب يوم السبت احتجاجاً على مقتل زيد عاصلة

اعلنت لجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة على اضراب شامل يوم غد السبت وعدم استقبال الجمهور وعن وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين المقبل الساعة التاسعة صباحاً حتجاجاً على جريمة القتل البشعة التي حصلت اليوم الجمعة.

اعلنت لجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة على اضراب شامل يوم غد السبت وعدم استقبال الجمهور وعن وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين المقبل الساعة التاسعة صباحاً حتجاجاً على جريمة القتل البشعة التي حصلت اليوم الجمعة.

 

وجاء في بيان للجنة العمال والموظفين:"لقد فُجِعنا اليوم بمقتل الشاب زيد أحمد عاصلة والذي خطفته يد الغدر غيلةً وظلماً وهو في ريعان شبابه، ليترك خلفه أرملةً وأربعة أيتام، وبلداً كاملاً مصدوماً ومتشحاً بالسواد. إننا نستنكر بأشد لهجات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، وهذه الفعلة الشنعاء، التي تناقض شرعنا، وتنسف أعرافنا، وتفرق جمعنا، ونطالب بالقصاص القانوني العاجل من مرتكبها.وبهذا نعلن غداً اضراب في جميع أقسام البلديه حداداً على روح المرحوم زميلنا زيد عاصلة.كما ونعلن لجميع الموظفين عن وقفة احتجاج واستنكار يوم الاثنين في تمام الساعه التاسعة صباحاً.نسأل الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان على هذه الفاجعة العظيمة، وندعوهم إلى أعلى درجات ضبط النفس والصبر كما أمرنا الله ورسوله، ووفاءً لروح الفقيد، واستمراراً لما عرفناه عنه من دماثة الخلق. رحم الله فقيدنا وغفر له وجعل الجنة مثواه إن شاء الله وجعلها آخر الجرائم في هذا البلد الطيب أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

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