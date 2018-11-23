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اطلاق رصاص واصابة شاب من كفر قاسم بجراح متوسطة
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المثلث الجنوبي

اطلاق رصاص واصابة شاب من كفر قاسم بجراح متوسطة

تعرض مساء الجمعة، شاب من كفر قاسم لإطلاق نار على الطريق بين كفر برا وكفر قاسم، مما اسفر عن اصابته بجراح متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة اسعاف مركز البقاء الطبي. هذا ووصلت قوات الشرطة الى المكان وشرعت التحقيق في ملاب

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 تعرض مساء الجمعة، شاب من كفر قاسم لإطلاق نار على الطريق بين كفر برا وكفر قاسم، مما اسفر عن اصابته بجراح متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج بواسطة اسعاف مركز البقاء الطبي. هذا ووصلت قوات الشرطة الى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي لا تزال خلفيتة غير معروفة.

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كفر قاسم
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