اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار محلية مصرع علي محمد أقطم (20عاما) من ام الفحم في حادث

أخبارNews & Politics

مصرع علي محمد أقطم (20عاما) من ام الفحم في حادث
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
13

حيفا
غيوم متناثره
18

ام الفحم
مطر خفيف
15

القدس
مطر خفيف
15

تل ابيب
مطر خفيف
15

عكا
غيوم متناثره
18

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
مطر خفيف
15

قطاع غزة
مطر متوسط الغزارة
14

ايلات
غيوم متفرقة
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصرع علي محمد أقطم (20عاما) واصابة اخر من ام الفحم اثر حادث قرب العفولة

تلقّى مركز الاسعاف بلاغا في الساعة 15:55 حول انزلاق دراجة نارية على شارع 71 الواصل بين العفولة وبيت شان


صورة من مكان الحادث/ צילום תיעוד מבצעי מד"א

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء،  جاء فيه أنّه: "تلقّى مركز الاسعاف بلاغا في الساعة 15:55 حول انزلاق دراجة نارية على شارع 71 الواصل بين العفولة وبيت شان قرب مفترق شطّة. وأسفر الحادث عن إصابتين، حيث أعلن المسعون عن وفاة الشاب علي محمد علي أقطم (20 عاما)، وآخر (26 عاما) وصفت جراحه بالطفيفة حتى المتوسطة وتمّت إحالته لمستشفى هعيمك لاستكمال العلاج"، إلى هنا البيان. وأفاد الناطق بلسان الشرطة في بيان لاحق أنّه: "أسباب الحادث لم تعرف بعد، والشرطة باشرت بتحقيقاتها. وإضافة إلى ذلك تطلب الشرطة من السائقين على الطرق بالتحقق من سيارات هم قبل العاصفة والاستعداد لضبط قيادتهم وفقًا لظروف الطريق، ومن المهم التذكير أنّه في الأجواء الماطرة يكون هناك احتمالات انزلاق السيارات بشكل أكبر، وفقدان السيطرة على ال سيارة بسبب المياه على الطرق، لذلك وقبل القيادة تناشد الشرطة بالتحقق مما يلي:
1.التأكّد من جودة إطارات السيارة وبأنّ ضغط الهواء فيها طبيعيا.
2. التحقق من عمل المساحات.
3. توفّر نظافة الزجاج الأمامي للسيارة لتأمين الرؤية المناسبة للسائق.
4. تنظيف المصابيح الامامية لتوفير رؤية جيّدة للسائق.

 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مصرع العفولة بيت شان
مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق بعراد
الحادث عبارة عن تصادم السيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نادية أبو حمدة
هكذا يولد الأحرار/ بقلم: نادية أبو حمدة
نبيل عودة
نحو تنظيم اجتماعي- سياسي جديد/ بقلم: نبيل عودة
طارق محمود بصول
العائلية تحت غطاء الحمولة - بقلم: طارق محمود بصول
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab