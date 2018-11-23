مصرع علي محمد أقطم (20عاما) واصابة اخر من ام الفحم اثر حادث قرب العفولة

صورة من مكان الحادث/ צילום תיעוד מבצעי מד"א
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه أنّه: "تلقّى مركز الاسعاف بلاغا في الساعة 15:55 حول انزلاق دراجة نارية على شارع 71 الواصل بين العفولة وبيت شان قرب مفترق شطّة. وأسفر الحادث عن إصابتين، حيث أعلن المسعون عن وفاة الشاب علي محمد علي أقطم (20 عاما)، وآخر (26 عاما) وصفت جراحه بالطفيفة حتى المتوسطة وتمّت إحالته لمستشفى هعيمك لاستكمال العلاج"، إلى هنا البيان. وأفاد الناطق بلسان الشرطة في بيان لاحق أنّه: "أسباب الحادث لم تعرف بعد، والشرطة باشرت بتحقيقاتها. وإضافة إلى ذلك تطلب الشرطة من السائقين على الطرق بالتحقق من سيارات هم قبل العاصفة والاستعداد لضبط قيادتهم وفقًا لظروف الطريق، ومن المهم التذكير أنّه في الأجواء الماطرة يكون هناك احتمالات انزلاق السيارات بشكل أكبر، وفقدان السيطرة على ال سيارة بسبب المياه على الطرق، لذلك وقبل القيادة تناشد الشرطة بالتحقق مما يلي:
1.التأكّد من جودة إطارات السيارة وبأنّ ضغط الهواء فيها طبيعيا.
2. التحقق من عمل المساحات.
3. توفّر نظافة الزجاج الأمامي للسيارة لتأمين الرؤية المناسبة للسائق.
4. تنظيف المصابيح الامامية لتوفير رؤية جيّدة للسائق.
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