اعتقال مشتبهين فلسطينين بالتخطيط لالقاء زجاجتين حارقتين على حاجز قلنديا

تصوير الشرطة
وصل بيان الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن مركز الشرطة جاء فيه ما يلي: "تم مساء أمس القبض على مشتبهين فلسطينين (17 عامًا) بجانب حاجز قلنديا متلبسين، وهما بحوزتهما زجاجاتين حارقتين، قد خططو لالقاهائها باتجاه رجال الأمن في المعبر وفقاً للشبهات، وتم توقيفهما للتحقيق في مركز الشرطة" بحسب البيان.
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