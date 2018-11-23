شرقي القدس: ثقب إطارات وخط عبارات عنصرية على سيارات والشرطة تحقق

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ فتح تحقيق صباح اليوم الاحد في القدس بعد استلام بلاغ حول ثقب إطارات لعدة سيارات وتمّ خط عبارات عنصرية على عدد من السيارات مركونة في منطقتين بشرقي القدس، هذا وهرع أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: