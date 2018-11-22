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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية رسميا: دروجبا يؤكد اعتزاله في سن الـ40 عاما

رياضة وشبابSports

رسميا: دروجبا يؤكد اعتزاله في سن الـ40 عاما
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رسميا: دروجبا يؤكد اعتزاله في سن الـ40 عاما

أعلن النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، عن قرار اعتزاله اللعب نهائيا بعد أن لعب موسمه الأخيرة مع فريقه فينيكس الأميركي (درجة ثانية).

 

أعلن النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، عن قرار اعتزاله اللعب نهائيا بعد أن لعب موسمه الأخيرة مع فريقه فينيكس الأميركي (درجة ثانية).

دروجبا البالغ من العمر 40 عاما، كتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أود أن أشكر جميع اللاعبين والمدربين والفرق والمشجعين الذين التقيت بهم والذين جعلوا من هذه المسيرة الكروية لحظة مميزة جدا.

وأضاف: شكرا جزيلا من أعماق قلبي لعائلتي، وفريق عملي الشخصي، على دعمهم طوال مسيرتي، في اللحظات الجيدة والسيئة، أتطلع بفارغ الصبر لبدء الفصل التالي على أمل أن يباركني الله مرة أخرى كما فعل طوال مسيرتي.

ودافع دروجبا عن ألوان لومان جانجان ومرسيليا في فرنسا وتشيلسي في إنجلترا وشنجهاي في الصين جالطة سراي في تركيا، وأحرز على الخصوص 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2012 مع النادي اللندني الذي لعب معه من 2004 إلى 2012 وموسم 2014-2015.وسجل 65 هدفا في 104 مباريات دولية وهو الهداف التاريخي لكوت ديفوار التي قادها في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات أعوام 2006 و2010 و2014، وإلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا عامي 2006 و2012 (خسر أمام مصر وزامبيا على التوالي).

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