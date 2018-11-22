نتانيا: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن

اصيب مساء الخميس، شاب (40 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن في شارع هرتسل في مدينة نتانيا. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.

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