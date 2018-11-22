توثيق حادث في الطيبة: فتى يصطدم بدراجته بشاحنة ويصاب بجراح خطيرة

وصل لموقع العرب توثيق للحادث الذي تم التقاطه من خلال كاميرات المراقبة
ما زال يرقد في مستشفى شنايدر في قسم العناية المكثفة الفتى من الطيبة البالغ من العمر 15 عاما، والذي اصيب بجراح خطيرة بعد أن اصطدم بشاحنة خلال سياقته لدراجة كهربائية.
يشار الى ـن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء في ساعات المساء، وقد نقل الفتى الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف التابعة لمركز تميم الطبي. هذا ووصل لموقع العرب توثيق للحادث الذي تم التقاطه من خلال كاميرات المراقبة.
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