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بلدات وادي عارة تستقبل أمطار الخير.. صور
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
19

حيفا
غائم جزئ
19

ام الفحم
غيوم متفرقة
19

القدس
غيوم متفرقة
19

تل ابيب
غيوم متفرقة
19

عكا
غائم جزئ
19

راس الناقورة
غيوم متفرقة
19

كفر قاسم
غيوم متفرقة
19

قطاع غزة
غيوم متفرقة
23

ايلات
سماء صافية
25
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وادي عارة

بلدات وادي عارة تستقبل أمطار الخير.. صور

تشهد منطقة وادي عارة منذ الليلة الفائتة إنخفاضا بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية في العديد من بلدات وادي عارة

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تشهد منطقة وادي عارة منذ الليلة الفائتة إنخفاضا بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية في العديد من بلدات وادي عارة، حيث تساقطت منذ صباح اليوم الخميس أمطار الخير والبركة في بلدات وادي عارة ومصحوبة بحبات البرد في كفرقرع. اليكم هذه الصور من كفرقرع، عارة وأم الفحم.

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