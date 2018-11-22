بلدات وادي عارة تستقبل أمطار الخير.. صور

تشهد منطقة وادي عارة منذ الليلة الفائتة إنخفاضا بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية في العديد من بلدات وادي عارة، حيث تساقطت منذ صباح اليوم الخميس أمطار الخير والبركة في بلدات وادي عارة ومصحوبة بحبات البرد في كفرقرع. اليكم هذه الصور من كفرقرع، عارة وأم الفحم.
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