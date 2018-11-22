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كل العرب الشاغور أخبار محاكم وجنائيات مجد الكروم: تعويض طالب بـ700 ألف شيكل

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مجد الكروم: تعويض طالب بـ700 ألف شيكل
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الشاغور

مجد الكروم: تعويض طالب بـ700 ألف شيكل بعد تعرّضه لإصابة داخل المدرسة

قررت محكمة الصلح في مدينة صفد قبول الاتفاق بين وزارة المعارف ومجلس مجد الكروم المحلي ومحامي الدفاع رشاد سليم الذي مثل احد طلاب مدارس مجد الكروم في المحكمة بعد ان تعرض لاصابة

قررت محكمة الصلح في مدينة صفد قبول الاتفاق بين وزارة المعارف ومجلس مجد الكروم المحلي ومحامي الدفاع رشاد سليم الذي مثل احد طلاب مدارس مجد الكروم في المحكمة بعد ان تعرض الى اصابة في اصابع يده بعد ان أغلق باب الصف عليها مما ادى الى اصابته وعجز بنسبة 15% مدى ال حياة !

 
المحامي رشاد سليم

وقررت المحكمة قبول الاتفاق القاضي بتعويض الطالب بملبغ 700 الف شيكل (250 الف من وزارة المعارف و350 الف من مجلس مجد الكروم) بعد ان اثبت المحامي رشاد سليم للمحكمة ان باب صف الطالب لم يفِ بمواصفات بقوانين وزارة المعارف واتفاقية المدير العام لها .

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