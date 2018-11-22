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باقة: لجنة التخطيط بحيفا تصادق إيداع خطة زيادة البناء
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المثلث الشمالي

لجنة التخطيط في حيفا تصادق إيداعَ خطّة زيادة نِسَب البناء في باقة الغربية

عَمَّمَ النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، بيانًا بشأن مصادقة اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء على إيداع مخطّط توسيع نِسَب البناء في المدينة

بلدية باقة:

تقضي الخارطة المُقْتَرَحة التي تمّ إيداعُها في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا ، بعدّة أمور تُعْتَبَرُ غايةً في الأهميّة لكافّة مواطني ومواطنات باقة الغربيّة

عَمَّمَ النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، بيانًا بشأن مصادقة اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء على إيداع مخطّط توسيع نِسَب البناء في المدينة، جاءَ فيه: "في جلستها التي انعقدت بتاريخ 12.11.2018 (جلسة رقم 2018019) صادَقَت اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، على إيداعِ خطّة توسيع نِسَب البناء في مسطّح نفوذ مدينة باقة الغربيّة، والقاضية بتحويل نِسَب البناء من 65% إلى 130%، الأمرُ الذي يُعْتَبَرُ إنجازًا تاريخيًّا للمدينة ولأهلها".

وأضاف البيان: "وتقضي الخارطة المُقْتَرَحة التي تمّ إيداعُها في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا، بعدّة أمور تُعْتَبَرُ غايةً في الأهميّة لكافّة مواطني ومواطنات باقة الغربيّة، تتلخّص فيما يلي:

· زيادة نِسَب البناء في مناطق السّكنى، من نسبة 65% إلى نسبة 130%.

· إقامة 8 وحدات سكنيّة على الدّونم الواحد، بدلًا من 6، كما كان حتّى الآن.

· زيادَة الارتفاع في البنيان، من 3 طوابق لغاية 5 طوابق (باستثناء المناطق المحاذية للجدار الفاصل).

وتعني الخطّةُ توسيعًا في نِسَبِ استغلال الدّونم الواحد، فبدلًا من استخدام 65% من مساحته، باتت إمكانيّة استغلاله تصلُ إلى 130%، ناهيك عن الارتفاع في الطّوابق من 3 إلى 5، وعدا عن إمكانيّة إنشاء 8 وحدات سكنيّة على الدّونم الواحد، بدلًا من 6؛ وتعني هذه الخطوات جزءًا من حلٍّ حقيقيٍّ لأزمة الأرض والبناء في مجتمعنا عُمومًا، وفي باقة على وجه الخُصُوص. ويُشارُ إلى أنّ هذه الخطوة تتواجدُ في مراحلها النّهائيّة، لتكون قابلة للتطبيق، خلال أشهر معدودة فقط" إلى هنا نصّ البيان.

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