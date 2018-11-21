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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة: أهلي لا يوافقون على حبيبي بسبب وضعه الإقتصادي

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شابة: أهلي لا يوافقون على حبيبي بسبب وضعه الإقتصادي
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شابة: أهلي لا يوافقون على حبيبي بسبب وضعه الإقتصادي

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشادا ونصيحة زوار موقع العرب الكرام.

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشادا ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا: أنا شابة عزباء عمري 26، بعلاقة حب جدية مع شاب منذ 3 سنوات، وعندما قررنا الارتباط بشكل رسمي، رفض أهلي الفكرة بسبب وضع حبيبي اللإقتصادي. فماذا أفعل؟ 


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