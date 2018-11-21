شابة: أهلي لا يوافقون على حبيبي بسبب وضعه الإقتصادي

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الرسالة كالتالي:
مرحبا: أنا شابة عزباء عمري 26، بعلاقة حب جدية مع شاب منذ 3 سنوات، وعندما قررنا الارتباط بشكل رسمي، رفض أهلي الفكرة بسبب وضع حبيبي اللإقتصادي. فماذا أفعل؟
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