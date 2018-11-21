جمال طاغ وأنوثة مميزة لياسمين رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي

لفتت الممثلة ياسمين رئيس الأنظار بإطلالتها الجديدة التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ40. حيث رفعت شعرها إلى أعلى بعد أن غيّرت لونه إلى البني، وارتدت فستانا باللون الأسود أبرز جمالها بشكل مميز.
ياسمين رئيس
يشار إلىة أنّ ياسمين رئيس معروفة بحب الظهور بإطلالات مميزة ومختلفة في كل مرة تظهر بها على الشاشات، تماما كما تحبأن تقدّم كل جديد ومختلف في أدوارها السينمائية.
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