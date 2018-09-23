مهرجان البيرة في المانيا يستقطب مئات الآلاف من السياح في يومه الثاني

لليوم الثاني على التوالي يستمر مهرجان البيرة، إذ وصل آلاف السياح إلى مدينة ميونيخ الألمانية، يوم أمس السبت في بداية مهرجان أكتوبرفيست الذي يعد أكبر مهرجان للبيرة في العالم، وأطلق رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر الاحتفالات بفتح أول برميل جعة. ويجتذب هذا المهرجان نحو ستة ملايين زائر سنويا يأتي بعضهم من الخارج. ويمتد احتفال هذا العام من 22 سبتمبر حتى السابع من أكتوبر.



من المهرجان

ووصل المشاركون فى الاحتفالات مبكرا لضمان حصولهم على أماكن على الموائد الطويلة التى مدت داخل الخيام حيث يحتسى الزائرون البيرة ويتناولون النقانق أو المقرمشات المملحة ويستمعون إلى الموسيقى. ويعود أصل مهرجان أكتوبرفيست إلى سباق للخيول أقيم فى 1810 للاحتفال بزواج ولى عهد بافاريا الأمير لودفيج والأميرة تيريز أميرة ساكسونيا-هيلدبورجهاوزن.

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