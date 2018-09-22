المغار: اصابة 3 شبان بجراح متوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار

اصيب مساء السبت 3 شبان بجراح متوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار في بلدة المغار. طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء قدمت الاسعافات الاولية للمصابين وتم نقلهم الى مستشفى بوريا. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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