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كل العرب قطاع غزة أخبار سياسة حماس: سنرد على أي عقوبة جديدة تفرض على غزة

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حماس: سنرد على أي عقوبة جديدة تفرض على غزة
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قطاع غزة

قيادي من حماس: في حال فرض عباس عقوبات جديدة على غزة سنرد السهم على راميه

بعد موجة العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني على غزة، صرّح خليل الحية، أنّ حركة حماس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عقوبة جديدة

خليل الحية:

هل يمكن لقائد أن يخرج ليتكلم باسم شعب هو يحاصره؟

بعد موجة العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، على غزة، صرّح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أنّ حركة حماس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عقوبة جديدة سيفرضها عباس على قطاع غزة، بل إنها سترد السهم على راميه.

كذلك، تساءل الحية حول موقف عباس من أبناء الشعب الفلسطيني، قائلًا: "كيف سيخرج ويواجه العالم بأنه يمثل شعب هو يحاصره؟ هل يمكن لقائد أن يخرج ليتكلم باسم شعب هو يحاصره؟".


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