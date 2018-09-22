حالة الطقس: أجواء خريفية عادية دون تغيير على درجات الحرارة

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام

يكون الطقس، اليوم السبت، خريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



صورة توضيحية

الأحد: لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق.

الاثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق.

الثلاثاء: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق.

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