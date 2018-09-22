رسميًا: مانشستر سيتي يجدد تعاقده مع نجمه أجويرو

انتقل سيرجيو أجويرو ابن الـ 30 عامًا للعب في صفوف مانشستر سيتي صيف عام 2011، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد تعاقده مع نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم السكاي بلوز، ليؤكد بذلك استمراره مع الفريق حتى انتهاء عقده.

وانتقل سيرجيو أجويرو ابن الـ 30 عامًا للعب في صفوف مانشستر سيتي صيف عام 2011، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. وحقق مع الفريق الإنجليزي العديد من الألقاب، لعل أهمها بطولة الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس كاراباو ثلاث مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

وكان سيرجيو أجويرو مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2020، وصرح اللاعب بأنه سينهي عقده مع السيتي، ومن ثم سيعود لفريقه القديم إندبيندينتي الأرجنتيني ليختم مسيرته الكروية هناك. ولكنه غيّر رأيه، وقام بتجديد عقده مع مانشستر سيتي لعام إضافي، لينتهي بذلك عقده في صيف عام 2021.

وتحدث سيرجيو أجويرو لموقع مانشستر سيتي الرسمي بعد تجديد تعاقده قائلاً “أنا سعيد بتجديد عقدي مع مانشستر سيتي لعام إضافي”.وأضاف “فكرتي هي أن أتواجد في مانشستر سيتي لـ 10 سنوات، حاليًا أنا في عامي السابع، ويتبقى في عقدي ثلاث سنوات بعد تجديد تعاقدي، وهذا ما أرغب في تحقيقه”.وتابع “السبب الرئيسي في تجديد عقدي مع مانشستر سيتي هو التواجد في هذا النادي لعشر سنوات إذا تواجدت في السيتي حتى انتهاء عقدي”.

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