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كل العرب منبر العرب شعر سوى قلبي!/ بقلم: قيصر كبها

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سوى قلبي!/ بقلم: قيصر كبها
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سوى قلبي!/ بقلم: قيصر كبها

مشتاقٌ أنا من أَثَر المَلِيحة الغَيُوب وقلبي المشتعل ليس كمثل القلوب كل القلوب تخمد نارُهَا

سوى قلبي!-قيصر كبها
مشتاقٌ أنا من أَثَر المَلِيحة الغَيُوب
وقلبي المشتعل ليس كمثل القلوب
كل القلوب تخمد نارُهَا
إلا نيران قلبي تبقى في نُشُوب!
كل الفصول تهدأ ريحها
الا رياح قلبي تبقى في هبوب
كل العواطف تنتشر في كل حدب
الا قلبي يظل يهيج للجنوب
كل العاشقين يبدلون أحبابا
الا قلبي يظل يخفق للمحبوب
جميع الحنايا تغفل عن احبابها
سوى قلبي لا يعرف الهروب
كل معارك العشق تضع أوزارها
سوى قلبي ما فتئ ساحة حُرُوب
كل القلوب ترغب عن حبها
سوى لدى قلبي الممنوع مرغوب
كل القلوب تشفى من سقمها
الا قلبي يظل يئن نُدُوب
كل القلوب يتجمد فيها الهوى
سوى قلبي يظل في هواها يذوب!

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