مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 4

هبوعيل تل أبيب 18:00 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في بيتح تكفا

هبوعيل رعنانا 18:45 نادي أشدود (السبت) في رمات جان

مكابي حيفا 19:45 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا

مكابي نتانيا 20:30 مكابي تل أبيب (السبت) في نتانيا

الدرجة الأولى – الأسبوع 2

المنطقة الشمالية

هبوعيل زلفة 15:30 هبوعيل كفر كنا (السبت) في أم الفحم

المنطقة الجنوبية

نادي أشدود 20:45 نادي القدس (السبت) في أشدود

الدرجة الثانية – الأسبوع 1

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة عرابة 12:00 مكابي نحف (السبت) في طمرة

الأخوة كفر مندا 15:00 نادي كفر كنا (السبت) في طوبا

شباب طمرة 15:30 بلدي كابول (السبت) في طمرة

النهضة الناصرة 15:30 مكابي يركا (السبت) في عيلوط

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل مصمص 13:00 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم



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