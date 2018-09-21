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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم السبت في الدوري الاسرائيلي

رياضة وشبابSports

مباريات اليوم السبت في الدوري الاسرائيلي
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
26

حيفا
غائم جزئ
26

ام الفحم
غائم جزئ
26

القدس
غائم جزئ
27

تل ابيب
غائم جزئ
26

عكا
غائم جزئ
26

راس الناقورة
غائم جزئ
27

كفر قاسم
غائم جزئ
27

قطاع غزة
سماء صافية
24

ايلات
سماء صافية
27
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مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

ينقل اليكم موقع العرب مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 4

هبوعيل تل أبيب 18:00 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في بيتح تكفا
هبوعيل رعنانا 18:45 نادي أشدود (السبت) في رمات جان
مكابي حيفا 19:45 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا
مكابي نتانيا 20:30 مكابي تل أبيب (السبت) في نتانيا

الدرجة الأولى – الأسبوع 2

المنطقة الشمالية

هبوعيل زلفة 15:30 هبوعيل كفر كنا (السبت) في أم الفحم

المنطقة الجنوبية

نادي أشدود 20:45 نادي القدس (السبت) في أشدود

الدرجة الثانية – الأسبوع 1

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة عرابة 12:00 مكابي نحف (السبت) في طمرة
الأخوة كفر مندا 15:00 نادي كفر كنا (السبت) في طوبا
شباب طمرة 15:30 بلدي كابول (السبت) في طمرة
النهضة الناصرة 15:30 مكابي يركا (السبت) في عيلوط

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل مصمص 13:00 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم

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