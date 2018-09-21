مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 4
هبوعيل تل أبيب 18:00 هبوعيل كريات شمونة (السبت) في بيتح تكفا
هبوعيل رعنانا 18:45 نادي أشدود (السبت) في رمات جان
مكابي حيفا 19:45 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا
مكابي نتانيا 20:30 مكابي تل أبيب (السبت) في نتانيا
الدرجة الأولى – الأسبوع 2
المنطقة الشمالية
هبوعيل زلفة 15:30 هبوعيل كفر كنا (السبت) في أم الفحم
المنطقة الجنوبية
نادي أشدود 20:45 نادي القدس (السبت) في أشدود
الدرجة الثانية – الأسبوع 1
المنطقة الشمالية "أ"
الأخوة عرابة 12:00 مكابي نحف (السبت) في طمرة
الأخوة كفر مندا 15:00 نادي كفر كنا (السبت) في طوبا
شباب طمرة 15:30 بلدي كابول (السبت) في طمرة
النهضة الناصرة 15:30 مكابي يركا (السبت) في عيلوط
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل مصمص 13:00 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم
إقرا ايضا في هذا السياق:
- إليكم أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس
- مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- مكابي اكسال يواجه بلدي كفرقرع ضمن أولى مباريات الدرجة الثانية
- إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء
- الجمعة: فرق الدرجة الثانية تجدد نشاطها بخوض مباريات الأسبوع الأول
- نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي
- تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
- مباريات اليوم الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي
- إليكم جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم الأحد
- نتائج مباريات اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث في الدرجة العليا