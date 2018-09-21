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فينيسيوس قد يسجل أول ظهور رسمي مع ريال مدريد ضد إسبانيول
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فينيسيوس قد يسجل أول ظهور رسمي مع ريال مدريد ضد إسبانيول

أعلن جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الإسباني أنه سينهج سياسة التناوب في الأسبوعين المقبلين حيث سيلعب ريال مدريد ما يصل إلى خمس مباريات. وقال في مؤتمره الصحفي على خلفية مواجهة إسبانيول في الليجا يوم السبت: “من الطبيعي أن نكون في هذا الوضع

أعلن جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الإسباني أنه سينهج سياسة التناوب في الأسبوعين المقبلين حيث سيلعب ريال مدريد ما يصل إلى خمس مباريات. وقال في مؤتمره الصحفي على خلفية مواجهة إسبانيول في الليجا يوم السبت: “من الطبيعي أن نكون في هذا الوضع، ويجب أن نتعامل معه بشكل طبيعي، لذلك سيتم استخدام بنك احتياط الفريق”.

تصريح يمكن أن يفتح الباب أمام دعوة إلى فينيسيوس. نجم فلامنجو السابق يمكن أن يسجل أول ظهور رسمي له ، بعد أن شارك في أربع مباريات استعدادية (163 دقيقة) واستدعي في كأس السوبر الأوروبي والمباراة ضد خيتافي ، في أول جولات الليجا.

لوبيتيجي، كما هو معتاد، لم يرغب في الكشف عن التشكيلة التي سيعتمدها ضد إسبانيول ، لكنه سيعتمد على اللاعبين الاحتياطين. وأول تغيير شبه مؤكد هو إقحام “أودريوزولا” ، الذي سيظهر لأول مرة مع ريال مدريد بسبب إصابة كارفاخال في الفخذ الأيسر. في وسط الملعب يمكن أن بعود كابايوس ، الذي ظهر أساسيا في سان ماميس وبديلا ضد روما، كما أن هناك فرضية لإقحام ماريانو.

فينيسيوس ، الذي كلف ريال مدريد 45 مليون يورو ، والذي فضل لوبيتيجي إرساله إلى كاستيا ليتكيف مع وتيرة اللعب الأوروبية، قد يلعب أول الدقائق ضد إسبانيول.

وعلق المدرب الإسباني على هذا قائلا: “هل يمكن أن نرى فينيسيوس في القائمة؟ لم يغير جولين سيناريو الخطاب: “سنبذل دائمًا قرارات استنادًا إلى ما نشعر أنه الأفضل بالنسبة للفريق ، سنرى غدًا”.

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كلمات دلالية
فينيسيوس ريال مدريد اسبانيول
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