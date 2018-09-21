الناصرة: قائمة الاصلاح والتغيير تعلن دعمها للمرشح وليد عفيفي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن قائمة الاصلاح والتغيير جاء فيه :" في هذه الظروف التي تمر بها مدينة الناصرة على صعيد انتخابات البلدية والمستجدات على الساحة الانتخابية في الناصرة، نرى من واجبنا تحديد موقف الاصلاح والتغيير من موضوع المنافسة الانتخابية على رئاسة بلدية الناصرة".

واضاف البيان:"اننا نعلن عن دعمنا الكامل وغير المشروط للمرشح وليد عفيفي لرئاسة البلدية، لاننا نرى فيه الانسان القادر على قيادة الناصرة في الفترة القادمة واخراج الناصرة من الازمات التي تعيشها على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما حالات العنف والانفلات الامني والفساد التي ازدادت بشكل لا مثيل له في عهد ادارة البلدية الحالية برئاسة علي سلام " . واضاف البيان :" اننا اذ نضع ثقتنا الكبيرة للمرشح وليد عفيفي، ومن هنا نرى ان هناك اهمية سياسية لاعادة الناصرة الى موقعها السياسي الوطني والريادي في قيادة الجماهير العربية في البلاد، بعد ان تراجعت في عهد علي سلام الذي راهن على دعم السلطة له مقابل تخليه عن القضايا الوطنية الاساسية، على سبيل المثال لا الحصر قانون القومية الذي شرعته الكنسيت قبل فترة وجيزة . من هنا ندعو كافة الناخبين الى الالتفاف حول المرشح وليد عفيفي ودعمه " .



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