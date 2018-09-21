المهاجم عيدو اكسبراد ينقذ الاخاء من خسارة أمام هبوعيل مرمورك

تعادل فريق مكابي الاخاء الناصرة في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل مرمورك بهدف لكل منهما، على استاد الرملة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس في دوري الدرجة الممتازة. وقد أنقذ المهاجم عيدو اكسبراد فريقه النصراوي من الخسارة، حيث أدرك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والسبعين من ركلة جزاء 11م، وذلك بعد أن تفوق فريق مرمورك بهدف للاعب بن ميزان في الدقيقة العاشرة. وقد رفع أبناء المدرب نجوان غريب رصيدهم الى ست نقاط، علما أنها كانت المباراة الثالثة على التوالي بدون انتصار.
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