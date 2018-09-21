أسوأ إطلالة في مهرجان الجونة السينمائي من نصيب دينا الشربيني

دينا أطلت بفستان باللون الكحلي من روبيرتو كافالي ظهر بشكل ليس جميل على جسدها

يبدو أنّ الزواج من الهضبة لم يكن لصالحها، إذ حظيت دينا الشربيني بلقب أسوأ إطلالة في مهرجان الجونة السينمائي، الذي افتتح دورته الثانوية للسنة الثانية على التوالي في الجونة، مساء الخميس.



دينا الشربيني

إذ أطلت بفستان باللون الكحلي من روبيرتو كافالي ظهر بشكل ليس جميل على جسدها، وأظهرها أكبر سنًّا، ولاقت إطلالتها هذه انتقادات كثيرة من قبل جمهورها ومحبيها قبل غير المحبين.

إقرا ايضا في هذا السياق: