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كل العرب شباب وصبايا ازياء هل تألقت نجمات العصر الذهبي على السجادة الحمراء؟

شباب وصبايا

هل تألقت نجمات العصر الذهبي على السجادة الحمراء؟
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هل تألقت نجمات العصر الذهبي على السجادة الحمراء في الجونة؟

اختلفت الآراء حول الفساتين التي ظهرت بها نجمات العصر الذهبي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث لاقت قسم من صورهن إعجاب من الجماهير في الوطن العربي

اختلفت الآراء حول الفساتين التي ظهرت بها نجمات العصر الذهبي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث لاقت قسم من صورهن إعجاب من الجماهير في الوطن العربي وقسم آخر انتقد إطلالاتهن، فما رأيكم هل نجحن في انتقاء الفساتين والإطلالات بشكل عام أم كان فشلهن ذريعا؟

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