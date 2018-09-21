هل تألقت نجمات العصر الذهبي على السجادة الحمراء في الجونة؟

اختلفت الآراء حول الفساتين التي ظهرت بها نجمات العصر الذهبي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث لاقت قسم من صورهن إعجاب من الجماهير في الوطن العربي وقسم آخر انتقد إطلالاتهن، فما رأيكم هل نجحن في انتقاء الفساتين والإطلالات بشكل عام أم كان فشلهن ذريعا؟
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