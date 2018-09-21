الخضيرة: إصابة سيدة (80 عاما) بجراح خطيرة إثر سقوطها من ارتفاع

سارع طاقم الاسعاف لتقديم العلاج للمصابة (80 عاما)، ووصفت حالتها بالخطيرة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، ورد فيه: "تلقى المركز التابع للمؤسسة بلاغا في الساعة 06:45 حول سقوط سيدة من الطابق الأوّل في منطقة الخضيرة. سارع طاقم الاسعاف لتقديم العلاج للمصابة (80 عاما)، ووصفت حالتها بالخطيرة وتمّت إحالتها لمستشفى هلال يافي لاستكمال العلاج"، إلى هنا نصّ البيان.

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