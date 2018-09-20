هدف للنجم النصراوي مؤنس دبور خلال فوز سالزبورغ على لايفتسيج

يتابع مؤنس دبور السطوع، ليثبت أنه مهاجم من عملة نادرة، حيث يبدع منذ بداية الموسم بأهداف حاسمة لفريقه في جميع المحافل، وسط أنظار أندية أوروبية تجاهه
أحرز النجم النصراوي مؤنس دبور هدفا لصالح ريد بول سالزبورغ خلال الفوز الخارجي على نادي ريد بول لايفتسيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن أولى مباريات دور المجموعات في البطولة الأوروبية. وجاء هدف مؤنس دبور في الدقيقة العشرين برأسية بعد أن اخترق الدفاع. وبعد دقيقتين فقط عزز زميله أمادو هييديرا التقدم بالهدف الثاني، وهو ما بقي حتى نهاية الشوط الأول. وخلال الشوط الثاني نجح الفريق المضيف باحراز هدفين مدركا التعادل بواسطة كونراد ليمار (70) ويوسف باولسين (82)، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لسالزبورغ بهدف النصر الثمين للاعب فريدريك جولبراندسين.
ويتابع مؤنس دبور السطوع، ليثبت أنه مهاجم من عملة نادرة، حيث يبدع منذ بداية الموسم بأهداف حاسمة لفريقه في جميع المحافل، وسط أنظار أندية أوروبية تجاهه.
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