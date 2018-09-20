رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: ننتظر خطاب ابو مازن في الامم المتحدة بحذر

يشار الى ان انتفاضة" السكاكين" التي حدثت عام 2015 اندلعت عقب خطاب الرئيس في الامم المتحدة

قال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غادي ايزنكوت انه لا يوجد اي استقرار في الاوضاع الامنية بالضفة وغزة.وأضاف: ان الامر سيزداد خطورة عند خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السنوي في الجمعية العامة للامم المتحدة.وفي هذا الاطار، قال ايزنكوت ان الوضع السياسي والصحي للرئيس ابو مازن ليس في افضل حال، وبالتالي فان المؤسسة العسكرية تترقب خطاب الرئيس المزمع في الاسبوع القادم وتأثيراته على الوضع الميداني.



يشار الى ان انتفاضة" السكاكين" التي حدثت عام 2015 اندلعت عقب خطاب الرئيس في الامم المتحدة. بحسب التلفزيون الاسرائيلي.ونقل التلفزيون الاسرائيلي عن رئيس الاركان عدم استهتاره بتأثير خطاب ابو مازن على الفلسطينيين والوضع الامني ، ولم يستبعد ان يعلن الرئيس مواقف سياسية جديدة اكثر حدة لكنها لن تصل الى مستوى تسليم مفاتيح السلطة، لافتا الى عدم رضا أبو مازن لاي تهدئة بين اسرائيل وحماس ولا عن الموقف الامريكي وتقليصه للمساعدات للفلسطينيين.وقال ان كل هذا سيؤثر على أبو مازن وسيجعل من خطابه مؤثرا بشكل عوامل الوضع النهائي في الاراضي الفلسطينية .

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