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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: كيف أخبر والدي بأنني غيرت موضوع تعليمي؟

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شاب: كيف أخبر والدي بأنني غيرت موضوع تعليمي؟
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شاب: لا أدري كيف أخبر والدي بأنني غيرت موضوع تعليمي بالجامعة

وصلت إلى موقع العرب رسالة من شاب يطلب إرشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

سلام يا اهل الخير.. بدي احكيلكو عن مشكلتي وبدي نصيحتكو.. انا كنت اتعلم محاسب بناء على رغبة ابوي.. بس انا بحبش هذا الموضوع.. بعد سنتين تعليم قررت اغير موضوع بس ما قلت لاهلي عشان ما يعملولي قصه.. قربت اخلص اللقب وابوي كل شوي عم بسالني شو وين صرت.. صار لازم اقولو بس خايف ومش عارف كيف.. الرجاء اخذ المسالة بجديه.. شكرا

 
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