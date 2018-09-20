شاب: لا أدري كيف أخبر والدي بأنني غيرت موضوع تعليمي بالجامعة

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الرسالة كالتالي:

سلام يا اهل الخير.. بدي احكيلكو عن مشكلتي وبدي نصيحتكو.. انا كنت اتعلم محاسب بناء على رغبة ابوي.. بس انا بحبش هذا الموضوع.. بعد سنتين تعليم قررت اغير موضوع بس ما قلت لاهلي عشان ما يعملولي قصه.. قربت اخلص اللقب وابوي كل شوي عم بسالني شو وين صرت.. صار لازم اقولو بس خايف ومش عارف كيف.. الرجاء اخذ المسالة بجديه.. شكرا

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