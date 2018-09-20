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كل العرب مطبخ سلطات طريقة تحضير سلطة هاواي.. صحتين وعافية

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طريقة تحضير سلطة هاواي.. صحتين وعافية
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طريقة تحضير سلطة هاواي.. صحتين وعافية

مطبخ العرب.كوم يقدّم لك اليوم طريقة تحضير سلطة هاواي.. صحتين وعافية

المقادير
- للصوص :
المايونيز : كوب
حليب : ربع كوب (سائل)
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
ملح : ملعقة صغيرة
سكر : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع ومغسول ومنقوع بخل أبيض)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- خس : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم خشن)
- أناناس : 2 كوب (طازج ومفروم)
- تفاح أخضر : 2 كوب (مفروم)
- الجوز : كوب


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. ضعي الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، واقلي الدجاج حتى يستوي، بهري بالملح والفلفل الأسود.

2. اخلطي الخس والأناناس، والتفاح الأخضر بوعاء.

3. أضيفي كوب الجوز.

4. لتحضير الصوص: بوعاء جانبي، وباستخدام المضرب اليدوي، اخفقي المايونيز مع الحليب ثم أضيفي الفلفل الأسود، والملح، والسكر.

5. صبي خليط الصوص فوق مكونات السلطة، وحركي حتى تتجانس.

6. اسكبي السلطة بطبق التقديم وقدميها .

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