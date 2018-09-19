اجتماع بالمدرسة الثانوية بير المكسور

خلال الاجتماع
جاءت هذه الزيارة من اجل الاطلاع على سير العملية العلمية التعليمية في المدرسة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:"قام، اليوم الأربعاء، البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية العربية للتربية في حيفا بزيارة الى المدرسة الثانوية الشاملة في قرية بير المكسور، حيث اجتمع مع مدير المدرسة الأستاذ نواف غدير كما شارك في الاجتماع الأستاذ إبراهيم حجيرات مدير المدرسة الإعدادية".
وتابع البيان:"وجاءت هذه الزيارة من اجل الاطلاع على سير العملية العلمية التعليمية بما يتعلق بالمواضيع العلمية والبيو تكنلوجية في المدرسة وإمكانية التعاون المشترك مع الكلية العربية"، إلى هنا البيان.
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