فارنا جاذبة السياح من كل أنحاء العالم.. تعرّف عليها!



كاتدرائية فارنا

تشتهر فارنا بحديقتها المائية المتميزة بمناظرها الطبيعية وهندستها المعمارية

فارنا هي من أكبر مدن بلغاريا السياحية، من أهم معالمها منطقة الرمال الذهبية التي تقع شمال المدينة، وهي عامل رئيسي في جذب السياح من كل أنحاء العالم.

كذلك، تشتهر فارنا بحديقتها المائية المتميزة بمناظرها الطبيعية وهندستها المعمارية، وبمتحفها الأثري الذي يزوره الآلاف لرؤية مجموعة القطع الذهبية الثمينة التي تم استخراجها من مقابر فارنا الأثرية ويعود تاريخها إلى 6500 سنة، إذ إن ذهب فارنا من أقدم الكنوز الذهبية في العالم.

بالإضافة إلى هذا، يهتم السياح بزيارة كاتدرائية فارنا ذات القباب النحاسية، والتي تعتبر من أهم الأماكن في المدينة لتاريخها العريق وكثرة الأيقونات فيها.

إقرا ايضا في هذا السياق: