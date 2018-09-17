اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مطبخ اطباق للافطار بان كيك الشوفان.. صحي ولذيذ للفطور

مطبخFood

بان كيك الشوفان.. صحي ولذيذ للفطور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
26

حيفا
غائم جزئ
26

ام الفحم
غائم جزئ
26

القدس
غائم جزئ
27

تل ابيب
غائم جزئ
26

عكا
غائم جزئ
26

راس الناقورة
غائم جزئ
27

كفر قاسم
غائم جزئ
27

قطاع غزة
سماء صافية
24

ايلات
سماء صافية
27
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بان كيك الشوفان.. صحي ولذيذ للفطور

طريقة تحضير بان كيك الشوفان.. صحي ولذيذ للفطور من مطبخ العرب.كوم

المقادير
- الشوفان : كوب ونصف
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
- حليب : كوب
- البيض : 1 حبة (مخفوق)
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. اطحني الشوفان في محضرة الطعام لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

2. اخلطي الشوفان المطحون مع البيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء.

3. اخفقي الحليب مع البيض والفانيلا.

4. أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الشوفان وحركي حتى تتجانس المكونات واتركيها لترتاح مدة 5 دقائق.

5. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

6. صبي مقدار من العجين واتركيها لتتحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر وحمريها.

7. قدميها ساخنة مع العسل والفواكة حسب الرغبة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بان كيك بان كيك الشوفان أطباق الفطور
الناصرة: وفاة طيبة الذكر رضية عمر عويضة
انتقلت إلى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، طيبة الذكر رضية عمر عويضة (حاج) - أم سليم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. صالح نجيدات
بصراحة وبدون أقنعة/ د. صالح نجيدات
شاكر فريد حسن
الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن
د. منصور عباس
مهلًا أيُّها المشايخ/ بقلم: د. منصور عباس
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab