بان كيك الشوفان.. صحي ولذيذ للفطور

المقادير

- الشوفان : كوب ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حليب : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. اطحني الشوفان في محضرة الطعام لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

2. اخلطي الشوفان المطحون مع البيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء.

3. اخفقي الحليب مع البيض والفانيلا.

4. أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الشوفان وحركي حتى تتجانس المكونات واتركيها لترتاح مدة 5 دقائق.

5. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

6. صبي مقدار من العجين واتركيها لتتحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر وحمريها.

7. قدميها ساخنة مع العسل والفواكة حسب الرغبة.

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