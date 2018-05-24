اليوم: 165 ألف طالب يتقدمون لبجروت الرياضيات ووقت اضافي للصائمين

جاء في البيان:

يبدأ الإمتحان السّاعة 12:00وينتهي السّاعة السّابعة مساء 19:00

بينت:

من خلال بجروت الريّاضيّات نستطيع أن نتعلّم ما هي التّحدّيات الحقيقيّة لل حياة ..موضوع الريّاضيّات هو البوّابة للمستقبل وللتّعليم العالي

وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي، جاء فيه: "سيتقدم اليوم 165 ألف طالب لبجروت الرياضيات. يبدأ الإمتحان السّاعة 12:00وينتهي السّاعة السّابعة مساء 19:00. يراقب على الإمتحان أكثر من 20000 مراقب. الطلاب الصائمون سيحصلون على وقت إضافي 15 د على كل نموذج.

وقال وزير التّعليم نفتالي بينت: من خلال بجروت الريّاضيّات نستطيع أن نتعلّم ما هي التّحدّيات الحقيقيّة للحياة ..موضوع الريّاضيّات هو البوّابة للمستقبل وللتّعليم العالي.أتمنّى النّجاح لجميع الطلاب .

وأكد المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بأنّ الوزارة تقوم بما يلزم لضمان نجاح الطلاب .دروس خصوصيّة مجانيّة ، مراتون رباضيّات ،دعم ومرافقة مهنيّة .أتمنّى النّجاح للطلاب ولجهاز التّعليم ككل على الإستعداد الكبير والتّحضير الواسع لإجراء إمتحان الريّاضيّات.

برنامج الرياضيّات شمل هذا العام:

إفتتاح نحو 160 تخصّصا جديدا 5 وحدات.

تخصيص 3000ساعة للإثراء للمتقدّمين ل 5 وحدات .

إضافة ميزانيّة للتعلّم في مجموعات صغيرة في 53مدرسة.

دروس خصوصيّة مجانيّة في الشّبكيّة 17,617 درسا .

محاضرات وورشات عمل لمهندسين للطلاب.

نلتقي"بالخمسة" طلاب من المرحلة الثّانويّة يعلّمون طلابا من المرحلة الإعداديّة ويحضّرونهم لـ 5 وحدات .

معدل الطلاب في العام 2016

3وحدات المعدّل 78.7

4وحدات المعدّل 81.9

5وحدات المعدّل 84.3

وزارة التّعليم تتمنّى النّجاح لجميع الطلاب.

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