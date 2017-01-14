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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب قرية عرب النعيم
وصل بيان من مركز حيان الطبي جاء فيه :طاقم حيان المكون من المضمدين مصطفى اسدي واحمد بدران قدم العلاج لثلاثة مصابين بجراح طفيفة من حادث طرق بجانب قرية عرب النعيم
تتمة الخبر
خلفان يشيد بترامب: يلعنون اميركا ويتمنون لها الدمار ويتباكون على عدم السفر إليها
ترامب ليس ضد المسلمين وإنما ضد من يستخدم الدين لأغراض أخرى، وقراره صائب. هذا ما اكده ضاحي خلفان، مسؤول نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، مشيدا بقرار الرئيس
تتمة الخبر
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نصراوي: البلدية تضللنا ونخشى مصادرة أراضينا..جبارين:مناكفات نحن بغنى عنها
أكد خالد زعبي، من حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة، لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن
العربية للتغيير: بين عمونا وأم الحيران، دولة ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب
أصدرت العربية للتغيير، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا حول عملية إخلاء مستوطنة عمونا، المبنية على أراضي مسلوبة
مصادر طبية: إصابتان جراء حادث طرق في مدينة سخنين
قال الناطق بلسان مركز حيّان الطبي، مساء اليوم الأربعاء، إنّ: طاقم العلاج المكثّف التابع لحيّان، والمكون
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نصيحة الأبراج للجوزاء في شباط: لا تخسر نفسك لأجل إرضاء الغير
شهر شباط ينصحك عزيزي مولود برج الجوزاء بالتخلي قليلا والتنازل عن حب السيطرة، فانت لربما تضيق الخناق على من هم حولك، دون
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عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه :" شكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء طاقما سيعمل
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أعلن نادي زينيت الروسي، عن تعاقده بصورة رسمية مع إيفانوفيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك لمدة موسمين ونصف مع إمكانية موسم إضافي
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نافاس ينفي أمر مفاوضات ريال مدريد مع كورتوا: أنا هنا لأنني الأفضل
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سيدة (36 عامًا): زوجي يشرب الكحول بكثرة أخاف عليه من الإدمان
وحياتكوا ساعدوني! من فترة زوجي اتعرف على شخص وصار صحاب معاه كتير .. وصاروا يطلعوا تقريبا كل يوم! وصار يشرب كحول مع
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الحب أسمى من التحديات وإذا كان بينكما ستتغلبان على كافة المشاكل
لا توجد علاقة دون مشاكل زوجية، فهذا أمر طبيعي، والعلاقة التي تخلو من التحديات، لا تعتبر سليمة أو صحيّة، لذلك تعاملوا مع
أيّها الأزواج.. لا توجد علاقة مفهومة ضمنا وتقبلوا التغييرات
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