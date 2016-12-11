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الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية قلب منتخب الكاميرون تفوق المنتخب المصري بهدف، ورد عليه بهدفين، ليتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون. تتمة الخبر
كفرقاسم: مقتل مصطفى عامر (49 عاما) وابنه علاء (27 عاما) بعد تعرضهما لاطلاق نار كفرقاسم: مقتل مصطفى عامر (49 عاما) وابنه علاء (27 عاما) بعد تعرضهما لاطلاق نار علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب : انه تم مساء الاحد ، العثور على جثة شابين بالقرب من مدينة كفرقاسم ، بعد تعرضهما لاطلاق نار خلال شجار على ماتتمة الخبر
مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق على ليستر سيتي مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق على ليستر سيتي اتهام 3 فلسطينيين من دير ابو مشعل باضرام النيران في مستوطنة حلميش والتسبب باضرار اتهام 3 فلسطينيين من دير ابو مشعل باضرام النيران في مستوطنة حلميش والتسبب باضرار بلجيكا تلبس حلة مختلفة ضمن مهرجان برايت بروكسل..صور بلجيكا تلبس حلة مختلفة ضمن مهرجان برايت بروكسل..صور أصالة تسحر قلوب محبيها في هلا فبراير الكويت..صور أصالة تسحر قلوب محبيها في هلا فبراير الكويت..صور جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز مثير على سوانزي سيتي جيسوس يقود السيتي لتحقيق فوز مثير على سوانزي سيتي
البحر الذي في قلبي الحلقة 15 - 1
البحر الذي في قلبي الحلقة 15 القسم 1 مترجمة HD اونلاين 2017
ماوي والحب الحلقة 13 - 2 حرب الورود مدبلج 72 حجر جهنم الحلقة 5 Dont Knock Twice
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محللون اسرائيليون: عباس قد يستقيل ويحل السلطة احتجاجا على سياسة ترامب محللون اسرائيليون: عباس قد يستقيل ويحل السلطة احتجاجا على سياسة ترامب قال محللون سياسيون اسرائيليون إنه لا توجد علاقات أو اتصالات بين ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
حماس ترفض تبادل أسير إسرائيلي مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء حماس ترفض تبادل أسير إسرائيلي مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء أفادت الاذاعة العبرية ريشت بيت أن حماس رفضت مقترحا اسرائيليا بتبادل اسير اسرائيلي مقابل اسير لحماس
تحرير 4300 مخالفة سير وسحب 368 رخصة قيادة خلال نهاية الأسبوع تحرير 4300 مخالفة سير وسحب 368 رخصة قيادة خلال نهاية الأسبوع كشفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان عممته على وسائل الاعلام ووصلت عنه نسخة إلى
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ابراج
علاقات جديدة للميزان ولا ارتباط ينتظر العقرب وتطورات في حياة العقرب العاطفية علاقات جديدة للميزان ولا ارتباط ينتظر العقرب وتطورات في حياة العقرب العاطفية عام 2017 يعدك يا عزيزي الميزان بعلاقات وكثيرة، حيث سيعيش مواليد الميزان فترة من الحب الكبير والمغامرات العاطفية الكبيرة التي تبشر في
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أخبار
مجدل شمس: مصرع قاسم ابو صلاح (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائيةمجدل شمس: مصرع قاسم ابو صلاح (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية عمم المتحدث باسم شرطة الشمال بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :اعلن مساء
نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على قانون التسوية والبيت اليهودي يرفض وينتقده بشدة طوكيو: فندق فريد من نوعه مخصص لعشاق القراءة والكتب
رياضة وشباب
ميلان يسقط مجدداً أمام سامبدوريا ويتراجع في ترتيب الدوري الإيطاليميلان يسقط مجدداً أمام سامبدوريا ويتراجع في ترتيب الدوري الإيطالي سقط ميلان مجدداً على أرضه وبين جماهيره بهدف نظيف أمام ضيفه سامبدوريا على ملعب سان سيرو ، ضمن منافسات الجولة 23 من
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مجتمع
سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟ انا سيدة في اوائل الثلاثينات من عمري تحملت الكثير من زوجي بطبعه العصبي والذي لا يتفهم من حوله، تعبت كثيرا معه، زوجي
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إحرصوا على الخروج في نزهات لتحافظوا على مزاج رائع ونفسية حلوةإحرصوا على الخروج في نزهات لتحافظوا على مزاج رائع ونفسية حلوة ورد في دراسة حديثة أنّ التنزه والسفر يعدل المزاج ويزيد من النفسية المرحة والسعيدة، وذلك بعد أن أفاد أكثر من نصف المشتركين
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