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إتهام شاب (19 عاما) من الناصرة بدهس شرطي في نتسيرت عيليت والهرب
عممت النيابة العامة، بيانا ورد فيه: قدمت النيابة في لواء الشمال، للمحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد شاب (19 عاما) من مدينة الناصرة بتهمة التسبب بكدمات عمدا، وتشكيل خطر
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حريق في روضة في اللد يلحق اضرارا جسيمة.. زبارقة: شبهات حول حريق متعمد
شبّ فجر اليوم حريق كبير في روضة الاطفال بلبل في اللد، الأمر الذي ألحق اضرارا مادية في الممتلكات، حيث هرعت طواقم الاطفاء الى المكان وباشرت باخماد الحريق، الا أن الروضة
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قبل زفافه بـ3 أشهر..جلجولية تفجع بمصرع ثائر أبو سنينة
شيرين تدفع مليون جنيه بسبب هجومها على عمرو دياب وإليسا
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بعد تصريحاتها ضد ترامب.. أغاني مادونا ممنوعة في راديو تكساس
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قيامة أرطغرل 3 الحلقة 13
حطام الجزء 3 الحلقة 17 - القسم
السلطانة قسم 2 الحلقة 9
حب للايجار الحلقة 5
أهل الغرام 3 - الحلقة 19
بيانيتش: لا نعاني مطلقاً ولعل تسجيل 4 أهداف يوضح ذلك
رفض البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، وصف أن فريقه يعيش أزمة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً
اردان يعرض سياسة جديدة لمستخدمي الكنابيس: المخالفات لن تكون جنائية
عقد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان صباح اليوم مؤتمرا صحفيا خاصا حيث عرض من خلاله
بركة للمواطنين العرب: ادعموا حملة شراء بيوت متنقلة لأصحاب البيوت المدمّرة
وصل الى موقع العرب بيان من لجنة المتابعة، جاء يه: توجه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير
تمديد اعتقال مشتبه من منطقة يافة الناصرة بابتزاز عربية وتهديدها بنشر صورها الحميمية
قالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة في بيان لها إن الشرطة تواصل التحقيق في ملف اعتقال
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اختيار إجباري الحلقة 9
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ولاد تسعة الحلقة 9
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أغنية الحياة 2 الحلقة 18
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شاركوا في حملة الخزانة من تنوفا واربحوا جوائز قيمة
سيميلاك كومفورت يشرح عن مشاكل الهضم
بنك هبوعليم يوسّع نطاق المساعدة للزبائن
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الدجاج المشوي مع الخضروات..صحتين وعافية
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مولود برج الحوت: مارس الرياضة الجسدية والروحية
كما تخصص وقتا للدراسة والتعليم والحب والعائلة والعمل، عليك أن تخصص بعض الوقت لنفسك ولربّك. تحتاج في هذه الفترة بالذات إلى الإنشغال
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مجلس مجد الكروم يصادق بالاجماع على ميزانيته
كفركنا: المجلس يعمل على منع هدم المنازل
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لوائح اتهام ضد 6 من النقب والضفة بسرقات بملايين الشواقل
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الخميس أنه انتهت الشرطة من تحقيقاتها في ملف القضية التي كانت قد كشفت
إعتقال مقدسي باقتحام منزل وسرقة سيارة في المركز
إصابة عامل (30 عاما) إثر سقوطه عن ارتفاع 6 أمتار في بئر السبع
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رياضة وشباب
أبناء سخنين يستقبل أشكلون ويستفيد من رمزي صفوري وسراج نصار
يستضيف فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية فريق هبوعيل أشكلون، مساء الأحد في تمام الساعة السابعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في
إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس
غياب صالح وأبو ربيع عن لقاء الاخاء ضد نتسيرت عيليت
دوري ابطال اوروبا
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غيداء ريناوي زعبي أول عربية في ادارة روبين
عرعرة النقب: نجاح د.سامي محمد أبو صعلوك
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تطبيق جديد يقلل الوزن دون حمية غذائية
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مجتمع
شابة (29 عامًا): العمل أرهقني وأحتاج فترة راحة لكني لا استطيع
مرحبا أنا شابة عمري 29 سنة، مشكلتي هي كالتالي، أنهيت المدرسة الثانوية ولم أكمل دراستي الجامعية لأنّ أبي متوفي ولدي أخ وأخت
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لا تصدقوا هذه الخرافات عن السعادة الزوجية واحذروا من الأقاويل
تنتشر الكثير من الأقاويل والخرافات بين الناس ويُقال أنها هي الاساس في العلاقة الزوجية الناجحة والأهم من أجل بناء زواج متماسك وسعيد
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