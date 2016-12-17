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شريط الاخبار
رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر على ما يبدو عمل ارهابي من قبل مصري الجنسية
أفادت مصادر أمنية فرنسية الجمعة بأنّه: أكّد رئيس الوزراء الفرنسي بأنّ الهجوم على متحف اللوفر هو على ما يبدو عمل إرهابي، والمشبته هو مصري الجنسية، وبعد أن تمّ تفتيش حقيبته
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تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيقابل برد فعّال وساحق
بعد قيامه بتهديد إيران، فتح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جبهة جديدة على الساحة الدولية، بعد أن وجه تحذيرا الى كوريا الشمالية من أيّ هجوم نووي. وحذر وزير الدفاع
تتمة الخبر
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شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير في الكويت
تقارير: مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة وست هام
وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب – الرملة 2-1
فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف
ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار
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النّاصرة: تنصيب وسيم أشقر معلمًا ورئيسًا لسرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين
وصل بيان صحفي صادر عن سريّة كشافة ومرشدات البشارة للاتين في النّاصرة، جاء فيه: تسلّم مساء
مصادر: نقل يتسحاق هرتسوغ الى المستشفى إثر تعرّضه لوعكة صحيّة وحالته مستقرّة
أفادت وسائل إعلامية عبرية مساء الجمعة بأن رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ قد تمّ نقله الى
إصابة 3 أشخاص بجراح طفيفة في حادث طرق على مدخل دير الاسد
وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف طاقم حيّان الطبّي، جاء فيه: طاقم حيّان المكوّن
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ماجدة الرومي
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت والجوزاء الأسوأ لها
يُعرف مواليد برج الحوت بخيالهم الواسع واحساسهم المرهف، كما أنهم أصحاب شخصية عاطفية ولطيفة وغير أنانية البتّة. إن كنت من مواليد هذا
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الحرب في العراق... الأمم المتحدة: ربع مليون مواطن في طريقهم لمغادرة الموصل
250 ألف عراقي على وشك مغادرة الاحياء الغربية للموصل خوفا من هجوم عسكري جديد بنية اعادة السيطرة على المنطقة هذا ما أعلنت
وزير خارجية إيران: لا نأبه لتهديدات ترامب ولن نبادر لإشعال الحرب
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صفقة إنضمام جريزمان لليونايتد تُجبر مورينيو على الإطاحة بروني وفيلايني ومارسيال
كشفت تقارير صحفية بريطانية، كواليس مثيرة حول الصفقة المنتظرة داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتشير الكثير من التقارير، إلى اقتراب المانيو من
إتحاد أبناء مجد الكروم يحقق الفوز على أبناء كفرسميع 1-0
هبوعيل اكسال يتعرض الى خسارة أولى هذا الموسم أمام طبريا 2-3
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باقة: الشافعي تتربع على عرش دوري كرة السلة
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رسميًا: فيسبوك يطور تطبيقًا لمنصات التلفزيون
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كيف تكتب رسائل واتساب بدون لوحة المفاتيح؟
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بر وبحر من يجرؤ على الملام؟/ بقلم: جواد بولس
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شابة (26 عامًا): أشك أن خطيبي يعرف فتاة أخرى.. ماذا افعل؟
مرحبا، أنا شابة أبلغ من العمر 26 علمًا، مخطوبة للشاب الذي أحب والذي بدأت علاقتي به منذ أكثر من عامين، لكن في
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عزيزتي الزوجة يقدّم لك موقع العرب.كوم اليوم نصائح مهمة لتحقيق السعادة الزوجية من خلال الحرص على قول وترديد كلمات وعبارات، والتي تلعب
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