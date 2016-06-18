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الرئيس الأميركي ترامب: نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة وليس مثل اوروبا
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، على حسابه على تويتر، أن أميركا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة، وذلك رداً على قرار قاضية أميركية بشأن المرسوم الذي أصدره حول
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مسؤولون فلسطينيون ينتقدون تصريحات أمين عام الأمم المتحدة حول القدس
انتقد مسؤولون فلسطينيون اليوم الأحد تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بشأن مدينة القدس، معتبرين إياها.وقال الحسيني إن غوتيريس تجاهل قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
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اتحاد ابناء سخنين يفوز على اشكلون ويتمركز بالمرتبة السادسة
ريال مدريد يعزز صدارته لليجا بثلاثية في سوسيداد
كأس أمم أفريقيا: مصر تجتاز المغرب وتبلغ المربع الذهبي
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أردني يرتبط بـ250 امرأة والأمن يلاحقه!
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حرب الورود مدبلج 67
شاب من الطيرة يترك سيارته ويختبىء في مراحيض مطار بن غوريون بعد طلب تفتيشه
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: مساء الاحد ، نحو بوابة الدخول الرئيسية في المطار
احتراق شاحنة قرب الطيرة دون اصابات والشرطة تحقق
اندلع مساء الاحد ، حريق في شاحنة قرب محطة الوقود باز بين الطيرة والطيبة، مما اسفر
الطيبة: الشرطة تضبط اسلحة ومخدرات وتعتقل مشتبهين
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :"اليوم الاحد بمدينة الطيبة وخلال نشاط للشرطة تمت مداهمة
حادث طرق على مفرق شعب يسفر عن إصابتين متفاوتتين
علم موقع العرب أنّ حادث طرق وقع، مساء اليوم الأحد، على مفرق شعب ما أسفر عن
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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اسواق العرب
النّاصرة: بنك هبوعليم يوزّع جوائز الكاتب الصغير
تنظيم مجال الردّ الهاتفي لزبائن النظام المصرفي
شاركوا في حملة الخزانة من تنوفا واربحوا جوائز قيمة
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الحمل في شباط: كن أكثر حكمة وذكاء وادرس موضوع الاستقالة
قد يكون شهر شباط بالنسبة لك مفاجأة سارة، لأنه سيساعدك على خوض تجارب جديدة، عليك أن تكون حذرا فيها والأهم، هو الاعتماد
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ديون بعشرات آلاف الشواقل لأعضاء في مجلس كفركنا
باقة- البلدية توصي باتخاذ خطوات ضد مخالفي البناء
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مجلس كفركنا يبحث سبل التصدي لشبح الهدم برفقة اصحاب البيوت
اشار رئيس مجلس كفركنا المحلي، خلال الاجتماع الذي اقيم مساء السبت في المكتبه العامة في للقرية، حول موضوعة الابنية الغير مرخصة والمهدد
منظمة العفو الدولية تواجه ترامب قضائيًا: قراره يعتبر انتهاكاً للقوانين
عماد عبد القادر حسن (50 عاما) من المشهد في ذمة الله
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بوروسيا دورتموند يتعادل مع ماينز ويواصل الترنح في البوندسليجا
فشل فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على تقدمه أمام ماينز ليتعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أوبيل
مانشستر يونايتد يكتسح ويجان ويعبر إلى دور الـ16
ميلان يسقط مجدداً أمام أودينيزي ويتراجع في الترتيب
دوري ابطال اوروبا
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المدرسة الشاملة أ شفاعمرو تتميّز في يوم العلوم
الناصرة: المئات يتبرعون بالدم لانقاذ الطالبة هديل
عرابة: كايد ظاهر يلتقي طلاب ثانوية البطوف
تخريج 2016
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تطبيق Canvy الجديد لتجميع قنوات الإتصال بأكلمها
رسميًا: قدوم ذكاء إصطناعي جديد مع الهاتف Galaxy S8
إرسال الرسائل عبر واتساب دون إنترنت
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إطلالات الفنانات بالعباية والقفطان.. صور
ماذا يميز المرأة الفرنسية عن بقية النساء؟
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انتشار المخدرات في وسطنا العربي/ صالح نجيدات
عون أطلق قطار القانون الجديد/ سابين عويس
السفارة والإستيطان بعهدة ترامب/ سامي الاخرس
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شابة: غيرتي على خطيبي تفقدني صوابي وتحدث مشاكل بيننا
انا اغار كثيرا على خطيبي لانه وسيم ومثقف ولك الصفات الحلوة موجودة به فانا اعشقه حتى الجنون لكن المشكلة أنه المشاكل تزداد
شابة (24 عامًا): مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي!
سيدة: والدي مريض ولوحده وانا بعيدة ولا استطيع مساعدته وضميري يعذبني
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ثقافة جنسية
الحبيب يريد أن يكون الأول في حياتكم فلا تهملوا هذه النقطة
يقول أخصائيو العلاقات الزوجية إن على الطرفين أن يتمتعا بروح رياضية وبالصبر وطول الأناة، للتعامل مع شريك الحياة في كافة الظروف الحياتية.
لا تهملا علاقتكما مهما تبدلت الأمور حتى لا تندما مستقبلا
كيف يؤثر السفر برحلة الى خارج البلاد على علاقتكما الزوجية؟
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