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شريط الاخبار
الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية
قلب منتخب الكاميرون تفوق المنتخب المصري بهدف، ورد عليه بهدفين، ليتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الجابون.
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كفرقاسم: مقتل مصطفى عامر (49 عاما) وابنه علاء (27 عاما) بعد تعرضهما لاطلاق نار
علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب : انه تم مساء الاحد ، العثور على جثة شابين بالقرب من مدينة كفرقاسم ، بعد تعرضهما لاطلاق نار خلال شجار على ما
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مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ساحق على ليستر سيتي
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حرب الورود مدبلج 72
حجر جهنم الحلقة 5
Dont Knock Twice
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محللون اسرائيليون: عباس قد يستقيل ويحل السلطة احتجاجا على سياسة ترامب
قال محللون سياسيون اسرائيليون إنه لا توجد علاقات أو اتصالات بين ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
حماس ترفض تبادل أسير إسرائيلي مقابل آخر: صفقة شاملة أو لا شيء
أفادت الاذاعة العبرية ريشت بيت أن حماس رفضت مقترحا اسرائيليا بتبادل اسير اسرائيلي مقابل اسير لحماس
تحرير 4300 مخالفة سير وسحب 368 رخصة قيادة خلال نهاية الأسبوع
كشفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان عممته على وسائل الاعلام ووصلت عنه نسخة إلى
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الحب لا يفهم الكلام الحلقة 29 - 1
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الغرفة 309 الحلقة 32
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اراب ايدول 4 الحلقة 22
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هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 5
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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اسواق العرب
سلسة الألعاب الجديدة وقت المغامرة في ماكدونالدز!
5 نصائح من السوبر- فارم لصبغ الشعر في البيت
تخفيضات على تشكيلة أزياء الشتاء في كريزي لاين
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فطائر الجبنة التركية .. صحتين وعافية على قلبكم
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معجنات
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ابراج
علاقات جديدة للميزان ولا ارتباط ينتظر العقرب وتطورات في حياة العقرب العاطفية
عام 2017 يعدك يا عزيزي الميزان بعلاقات وكثيرة، حيث سيعيش مواليد الميزان فترة من الحب الكبير والمغامرات العاطفية الكبيرة التي تبشر في
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مجدل شمس: مصرع قاسم ابو صلاح (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية
عمم المتحدث باسم شرطة الشمال بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :اعلن مساء
نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على قانون التسوية والبيت اليهودي يرفض وينتقده بشدة
طوكيو: فندق فريد من نوعه مخصص لعشاق القراءة والكتب
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ميلان يسقط مجدداً أمام سامبدوريا ويتراجع في ترتيب الدوري الإيطالي
سقط ميلان مجدداً على أرضه وبين جماهيره بهدف نظيف أمام ضيفه سامبدوريا على ملعب سان سيرو ، ضمن منافسات الجولة 23 من
دوجلاس كوستا: لدي الكثير من العروض سأدرسهم عندما ينتهي الموسم
برشلونة يفقد خدمات رافينيا بعد إصابته بكسر في الأنف
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عكا: قبول بيان شرقاوي (الصف العاشر) في الجامعة
يوم العلوم في مدرسة وادي النسور الإعدادية- أم الفحم
تعاون بين القاسمي وجامعة ماجستير كوستاريكا
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فيسبوك تخطط لإضافة ميزة الاستكشاف
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شباب وصبايا
ريجيم صحي ومضمون لخسارة الوزن الزائد!
وقت الأزمات: المرأة تلجأ للأكل والرجل إلى الجنس
كوبنهاغن تعرض تصاميم خريف وشتاء 2017-2018
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المواطن المُخدر/ بقلم: رامي مهداوي
قطع الرؤوس ... وقطع الحدود/ الياس حرفوش
كذبة عمونا/ بقلم: د.مصطفى البرغوثي
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مجتمع
سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟
انا سيدة في اوائل الثلاثينات من عمري تحملت الكثير من زوجي بطبعه العصبي والذي لا يتفهم من حوله، تعبت كثيرا معه، زوجي
شاب: انا متردد من مصارحة صديقتي بحبي لها خوفا من خسارتها
سيدة: زوجي يحمّلني مسؤولية المنزل ويقضي اغلب وقته مع اصدقائه
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رايان رينولدز ضيف على جامعة هارفارد..صور
نوال الزغبي تتصدر بجديدها الخليجي تولّع
شمس الأغنية نجوى كرم تفاجئ جمهورها بحبيبي مين!
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ثقافة جنسية
إحرصوا على الخروج في نزهات لتحافظوا على مزاج رائع ونفسية حلوة
ورد في دراسة حديثة أنّ التنزه والسفر يعدل المزاج ويزيد من النفسية المرحة والسعيدة، وذلك بعد أن أفاد أكثر من نصف المشتركين
هل تشعرون بأنكم تعرفون الشخص الذي أغرمتم به لتو من قبل؟
تزوجت مجددا؟ لا تعامل حبيبتك على أنّها طليقتك السابقة!
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إليكم سيات إيبيزا-2017 من الجيل الخامس
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حزازير اليوم صعبة وتحتاج للتفكير!
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اسبانيا: فارس وحصانه داخل النار
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