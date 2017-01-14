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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب قرية عرب النعيم اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب قرية عرب النعيم وصل بيان من مركز حيان الطبي جاء فيه :طاقم حيان المكون من المضمدين مصطفى اسدي واحمد بدران قدم العلاج لثلاثة مصابين بجراح طفيفة من حادث طرق بجانب قرية عرب النعيمتتمة الخبر
خلفان يشيد بترامب: يلعنون اميركا ويتمنون لها الدمار ويتباكون على عدم السفر إليها خلفان يشيد بترامب: يلعنون اميركا ويتمنون لها الدمار ويتباكون على عدم السفر إليها ترامب ليس ضد المسلمين وإنما ضد من يستخدم الدين لأغراض أخرى، وقراره صائب. هذا ما اكده ضاحي خلفان، مسؤول نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، مشيدا بقرار الرئيستتمة الخبر
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أغنية الحياة 2 الحلقة 19 - 1
أغنية الحياة 2 الحلقة 19 قسم 1 (40) كاملة مترجمة اونلاين 2017
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نصراوي: البلدية تضللنا ونخشى مصادرة أراضينا..جبارين:مناكفات نحن بغنى عنها نصراوي: البلدية تضللنا ونخشى مصادرة أراضينا..جبارين:مناكفات نحن بغنى عنها أكد خالد زعبي، من حي كرم الصاحب في مدينة الناصرة، لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن
العربية للتغيير: بين عمونا وأم الحيران، دولة ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب العربية للتغيير: بين عمونا وأم الحيران، دولة ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب أصدرت العربية للتغيير، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا حول عملية إخلاء مستوطنة عمونا، المبنية على أراضي مسلوبة
مصادر طبية: إصابتان جراء حادث طرق في مدينة سخنين مصادر طبية: إصابتان جراء حادث طرق في مدينة سخنين قال الناطق بلسان مركز حيّان الطبي، مساء اليوم الأربعاء، إنّ: طاقم العلاج المكثّف التابع لحيّان، والمكون
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نصيحة الأبراج للجوزاء في شباط: لا تخسر نفسك لأجل إرضاء الغير نصيحة الأبراج للجوزاء في شباط: لا تخسر نفسك لأجل إرضاء الغير شهر شباط ينصحك عزيزي مولود برج الجوزاء بالتخلي قليلا والتنازل عن حب السيطرة، فانت لربما تضيق الخناق على من هم حولك، دون
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أخبار
نتنياهو يشكل طاقما سيعمل على إقامة بلدة جديدة لسكان عامونة‎ نتنياهو يشكل طاقما سيعمل على إقامة بلدة جديدة لسكان عامونة‎ عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه :" شكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء طاقما سيعمل
بينت: من أنقاض عمونا سنبني مستوطنة جديدة وخسرنا معركة وليس الحرب الشرطة: إطلاق عيارات نارية في العفولة وإعتقال مشتبه
رياضة وشباب
بعد 7 مواسم قضاها في تشيلسي.. إيفانوفيتش ينتقل إلى زينيت الروسيبعد 7 مواسم قضاها في تشيلسي.. إيفانوفيتش ينتقل إلى زينيت الروسي أعلن نادي زينيت الروسي، عن تعاقده بصورة رسمية مع إيفانوفيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك لمدة موسمين ونصف مع إمكانية موسم إضافي
فينجر: لم أندم على قراري بإبعاد والكوت نافاس ينفي أمر مفاوضات ريال مدريد مع كورتوا: أنا هنا لأنني الأفضل
مجتمع
سيدة (36 عامًا): زوجي يشرب الكحول بكثرة أخاف عليه من الإدمانسيدة (36 عامًا): زوجي يشرب الكحول بكثرة أخاف عليه من الإدمان وحياتكوا ساعدوني! من فترة زوجي اتعرف على شخص وصار صحاب معاه كتير .. وصاروا يطلعوا تقريبا كل يوم! وصار يشرب كحول مع
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ثقافة جنسية
الحب أسمى من التحديات وإذا كان بينكما ستتغلبان على كافة المشاكلالحب أسمى من التحديات وإذا كان بينكما ستتغلبان على كافة المشاكل لا توجد علاقة دون مشاكل زوجية، فهذا أمر طبيعي، والعلاقة التي تخلو من التحديات، لا تعتبر سليمة أو صحيّة، لذلك تعاملوا مع
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كوكتيل احتفال مهيب في الصين بالعام الجديد احتفال مهيب في الصين بالعام الجديد
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