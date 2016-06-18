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الرئيس الأميركي ترامب: نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة وليس مثل اوروبا الرئيس الأميركي ترامب: نحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة وليس مثل اوروبا أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، على حسابه على تويتر، أن أميركا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة، وذلك رداً على قرار قاضية أميركية بشأن المرسوم الذي أصدره حولتتمة الخبر
مسؤولون فلسطينيون ينتقدون تصريحات أمين عام الأمم المتحدة حول القدس مسؤولون فلسطينيون ينتقدون تصريحات أمين عام الأمم المتحدة حول القدس انتقد مسؤولون فلسطينيون اليوم الأحد تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بشأن مدينة القدس، معتبرين إياها.وقال الحسيني إن غوتيريس تجاهل قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةتتمة الخبر
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شاب من الطيرة يترك سيارته ويختبىء في مراحيض مطار بن غوريون بعد طلب تفتيشه شاب من الطيرة يترك سيارته ويختبىء في مراحيض مطار بن غوريون بعد طلب تفتيشه جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: مساء الاحد ، نحو بوابة الدخول الرئيسية في المطار
احتراق شاحنة قرب الطيرة دون اصابات والشرطة تحقق احتراق شاحنة قرب الطيرة دون اصابات والشرطة تحقق اندلع مساء الاحد ، حريق في شاحنة قرب محطة الوقود باز بين الطيرة والطيبة، مما اسفر
الطيبة: الشرطة تضبط اسلحة ومخدرات وتعتقل مشتبهين الطيبة: الشرطة تضبط اسلحة ومخدرات وتعتقل مشتبهين جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :"اليوم الاحد بمدينة الطيبة وخلال نشاط للشرطة تمت مداهمة
حادث طرق على مفرق شعب يسفر عن إصابتين متفاوتتين حادث طرق على مفرق شعب يسفر عن إصابتين متفاوتتين علم موقع العرب أنّ حادث طرق وقع، مساء اليوم الأحد، على مفرق شعب ما أسفر عن
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الحمل في شباط: كن أكثر حكمة وذكاء وادرس موضوع الاستقالة الحمل في شباط: كن أكثر حكمة وذكاء وادرس موضوع الاستقالة قد يكون شهر شباط بالنسبة لك مفاجأة سارة، لأنه سيساعدك على خوض تجارب جديدة، عليك أن تكون حذرا فيها والأهم، هو الاعتماد
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مجلس كفركنا يبحث سبل التصدي لشبح الهدم برفقة اصحاب البيوتمجلس كفركنا يبحث سبل التصدي لشبح الهدم برفقة اصحاب البيوت اشار رئيس مجلس كفركنا المحلي، خلال الاجتماع الذي اقيم مساء السبت في المكتبه العامة في للقرية، حول موضوعة الابنية الغير مرخصة والمهدد
منظمة العفو الدولية تواجه ترامب قضائيًا: قراره يعتبر انتهاكاً للقوانين عماد عبد القادر حسن (50 عاما) من المشهد في ذمة الله
رياضة وشباب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع ماينز ويواصل الترنح في البوندسليجابوروسيا دورتموند يتعادل مع ماينز ويواصل الترنح في البوندسليجا فشل فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على تقدمه أمام ماينز ليتعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أوبيل
مانشستر يونايتد يكتسح ويجان ويعبر إلى دور الـ16 ميلان يسقط مجدداً أمام أودينيزي ويتراجع في الترتيب
مجتمع
شابة: غيرتي على خطيبي تفقدني صوابي وتحدث مشاكل بينناشابة: غيرتي على خطيبي تفقدني صوابي وتحدث مشاكل بيننا انا اغار كثيرا على خطيبي لانه وسيم ومثقف ولك الصفات الحلوة موجودة به فانا اعشقه حتى الجنون لكن المشكلة أنه المشاكل تزداد
شابة (24 عامًا): مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي! سيدة: والدي مريض ولوحده وانا بعيدة ولا استطيع مساعدته وضميري يعذبني
ثقافة جنسية
الحبيب يريد أن يكون الأول في حياتكم فلا تهملوا هذه النقطةالحبيب يريد أن يكون الأول في حياتكم فلا تهملوا هذه النقطة يقول أخصائيو العلاقات الزوجية إن على الطرفين أن يتمتعا بروح رياضية وبالصبر وطول الأناة، للتعامل مع شريك الحياة في كافة الظروف الحياتية.
لا تهملا علاقتكما مهما تبدلت الأمور حتى لا تندما مستقبلا كيف يؤثر السفر برحلة الى خارج البلاد على علاقتكما الزوجية؟
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