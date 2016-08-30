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محللون: سلام سعودي إسرائيلي وضم مستوطنات وعدم العودة إلى حدود 67 محللون: سلام سعودي إسرائيلي وضم مستوطنات وعدم العودة إلى حدود 67 بحسب ما أفاد به الصحفي أريئيل كهانا من موقع معاريف العبري فان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بدفع عجلة السلام لكن هذه المرة بطريقة مختلفة تمامًا، حيث تم الكشفتتمة الخبر
إصابة 9 أشخاص بجراح بين طفيفة وخطيرة في حادث طرق عند مدخل الطيرة أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مساء الاثنين أنّ حادث طرق قد وقع بين سيارة وحافلة ركاب عند مدخل الطيرة، مما أسفر عن 9 إصابات إحداها خطيرة ومصاب آخرتتمة الخبر
جيرو: أرغب في إستمرار مغامرتي مع أرسنال وما فعلته كان جنونًا جيرو: أرغب في إستمرار مغامرتي مع أرسنال وما فعلته كان جنونًا تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط! تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط! Vampire Resurrection 2016 مترجم للعربية Vampire Resurrection 2016 مترجم للعربية عزيزي الشاب: 4 أمور لا تتخلى عنها من أجل شريكة حياتك عزيزي الشاب: 4 أمور لا تتخلى عنها من أجل شريكة حياتك حضّري بيتزا الدجاج بالخلطة السحرية..صحتين وعافية حضّري بيتزا الدجاج بالخلطة السحرية..صحتين وعافية
البحر الذي في قلبي الحلقة 11 - 2
البحر الذي في قلبي الحلقة 11 القسم 2 مترجمة HD اونلاين 2016
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مجد الكروم: سطو مسلح على صيدلية تابعة لصندوق المرضى كلاليت دون إصابات مجد الكروم: سطو مسلح على صيدلية تابعة لصندوق المرضى كلاليت دون إصابات وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "في بلدة مجد الكروم
الطيّبة: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للدهس الطيّبة: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للدهس وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 20:06
محكمة سويدية: إبراهيموفيتش يربح قضية التشهير الخاصة بالمنشطات محكمة سويدية: إبراهيموفيتش يربح قضية التشهير الخاصة بالمنشطات قضت محكمة سويدية الاثنين بأن نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش تعرّض للتشهير من جانب مدرب منتخب
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الرجل العذراء.. عاشق غيور جدًا وطباعه صعبة وكثير الانتقاد الرجل العذراء.. عاشق غيور جدًا وطباعه صعبة وكثير الانتقاد يتميز الرجل مولود برج العذراء بقلبه ومشاعره المحصنة جدًا، فليس من السهل إحتلال قلبه، وينبغي على من يريد الدخول إلى قلبه وإمتلاك
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شفاعمرو: وفاة طوني شهاب (أبو فادي) اثر ازمة قلبيةشفاعمرو: وفاة طوني شهاب (أبو فادي) اثر ازمة قلبية من آمن بي ولو مات فسيحيا، هو الحي الباقي. اخ الفقيد موريس شهاب وابناءه وبناته في البلاد والخارج ينعون اليكم بمزيد الحزن
الهدم يهدد عددًا من المنازل في قلنسوة بعد استلام أوامر من لجنة التنظيم تمديد إعتقال شقيقيّ وابن عم منفّذ عملية الدهس في القدس بشبهة علمهم بنواياه
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أبناء سخنين يواجه بيتار القدس ضمن ثمن نهائي مسابقة كأس الدولةأبناء سخنين يواجه بيتار القدس ضمن ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة أسفرت قرعة مباريات مرحلة ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة عن مواجهة مباشرة بين فريقي اتحاد أبناء سخنين وبيتار القدس. وتشهد المباريات بين
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مجتمع
متزوجة: أشعر أن الحبّ بيني وبين زوجي انتهى رغم عمر زواجنا القصيرمتزوجة: أشعر أن الحبّ بيني وبين زوجي انتهى رغم عمر زواجنا القصير مرحبا لزوار الموقع، أحتاج للمساعدة والتوجه فعلا وأرجو من الجميع أن يتعامل مع مشكلتي بجدية. أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف تقريبا،تزوجت
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