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نتنياهو للإيرانيين: أنتم أصحاب تاريخ عظيم لكنكم أسرى بيد الاستبداد ونحن لسنا أعداءكم نتنياهو للإيرانيين: أنتم أصحاب تاريخ عظيم لكنكم أسرى بيد الاستبداد ونحن لسنا أعداءكم عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:إحدى القضايا الأولى التي سيبحثها رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب ستكون الملف الإيراني. ونشر رئيستتمة الخبر
ديختر لترامب: أرسلنا أحمد ياسين لجهنم ولم ينفذ الفلسطينيون تهديداتهم.. لا ترضخ لهم! ديختر لترامب: أرسلنا أحمد ياسين لجهنم ولم ينفذ الفلسطينيون تهديداتهم.. لا ترضخ لهم! أفادت القناة العبرية السابعة أن آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وجه رسالة الى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية مطالبا إياه بعدم الرضوخ أو الاستجابة للمطالبين بعدمتتمة الخبر
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تل أبيب: مقتل الشاب عبد عياش ومحمد أصرف من يافا داخل موقف بناية سكنية تل أبيب: مقتل الشاب عبد عياش ومحمد أصرف من يافا داخل موقف بناية سكنية قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل
الجماهير العربية تصرخ ضد سياسة الهدم في مظاهرة غاضبة في عرعرة الجماهير العربية تصرخ ضد سياسة الهدم في مظاهرة غاضبة في عرعرة اختتمت في بلدة عرعرة - وادي عارة، مساء اليوم السبت، المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة
الناصرة: تمديد اعتقال 4 شبان بشبهة دهس شرطي والهرب من المكان الناصرة: تمديد اعتقال 4 شبان بشبهة دهس شرطي والهرب من المكان جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: استمرارا لتحقيقات الشرطة في الواقعة التي حصلت في نحو
عشرات اليهود والعرب يتظاهرون امام منزل نتنياهو تنديدًا بتهجير ام الحيران عشرات اليهود والعرب يتظاهرون امام منزل نتنياهو تنديدًا بتهجير ام الحيران قال عطا ابو مديغم، عضو بلدية رهط:ان عشرات المتظاهرين من العرب واليهود احتشدوا اليوم امام منزل
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ابراج
حواء..كيف تثيرين اهتمام الرجل مولود برج العذراء؟ حواء..كيف تثيرين اهتمام الرجل مولود برج العذراء؟ يتميّز الرجل مولود برج العذراء بشخصيته كثيرة التفاصيل فيما يتعلق بالأمور العاطفيّة والحبّ. فبالرغم من أنّه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل
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أخبار
عين ماهل: اعتقال مشتبه من اللد باطلاق النار على شابينعين ماهل: اعتقال مشتبه من اللد باطلاق النار على شابين جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:استمرارا لتحقيقات الشرطة في واقعة اطلاق النار التي حصلت، ظهيرة الجمعة بعين ماهل ، بالشمال ،
مفتي الديار: نقل السفارة الأمريكية للقدس هو استفزاز للمشاعر بئر السبع : سامي قمبز مفقود والشرطة تناشد الجمهور للمساعدة في العثور عليه
رياضة وشباب
نابولي يحقق انتصارا صعبا على ميلان في الدوري الايطالينابولي يحقق انتصارا صعبا على ميلان في الدوري الايطالي حقق فريق نابولي فوزاً هاماً على مضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة
مانشستر يونايتد ينجو من فخ ستوك سيتي وسندلارند يتعثر مجدداً باريس سان جيرمان يحقق انتصاراً هاماً على حساب نانت
مجتمع
سيدة: قلبي لا يحتمل معاملة ابني القاسية بسبب زوجتهسيدة: قلبي لا يحتمل معاملة ابني القاسية بسبب زوجته السلام عليكم أنا سيدة قلبي لم يعد يحتمل معاملة ابني القاسية يتصرف معي بطريقة وحشية وغريبة، لم اكن اعرف ابني هكذا، والسبب
شاب: حبيبتي خيّرتي بينها وبين التدخين ولا أعرف كيف أغير رأيها شابة: خطيبي كثير الزعل وأحيانًا أشعر بانّ عقله صغير ويتصرف كالمراهقين
ثقافة جنسية
نصيحة ثمينة.. إبتعدا عن هذه الأمور تفاديا لتدمير علاقتكما الزوجيةنصيحة ثمينة.. إبتعدا عن هذه الأمور تفاديا لتدمير علاقتكما الزوجية نشرت مواقع مختصة في العلاقة بين الازواج مجموعة من الامور التي يقوم بها الشريكان والتي قد تكون مدمرة بامتياز لاستمرار العلاقة الزوجية
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