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رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر على ما يبدو عمل ارهابي من قبل مصري الجنسية رئيس الوزراء الفرنسي: هجوم اللوفر على ما يبدو عمل ارهابي من قبل مصري الجنسية أفادت مصادر أمنية فرنسية الجمعة بأنّه: أكّد رئيس الوزراء الفرنسي بأنّ الهجوم على متحف اللوفر هو على ما يبدو عمل إرهابي، والمشبته هو مصري الجنسية، وبعد أن تمّ تفتيش حقيبتهتتمة الخبر
تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيقابل برد فعّال وساحق تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيقابل برد فعّال وساحق بعد قيامه بتهديد إيران، فتح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جبهة جديدة على الساحة الدولية، بعد أن وجه تحذيرا الى كوريا الشمالية من أيّ هجوم نووي. وحذر وزير الدفاعتتمة الخبر
شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير في الكويت شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير في الكويت تقارير: مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة وست هام تقارير: مانشيني يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة وست هام وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب – الرملة 2-1 وائل مريسات يقود شباب اللد للفوز على بيتار تل أبيب – الرملة 2-1 فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف فوز مهم لنادي كفرقاسم على بقعات هيردين بهدفين مقابل هدف ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار
انت وطني الحلقة 14
انت وطني الحلقة 14 كاملة مترجمة للعربية
هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 5 يونس ايمره الحلقة 9 جسور و الجميلة الحلقة 12 حتى الممات الحلقة 4
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النّاصرة: تنصيب وسيم أشقر معلمًا ورئيسًا لسرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين النّاصرة: تنصيب وسيم أشقر معلمًا ورئيسًا لسرية كشافة ومرشدات البشارة للاتين وصل بيان صحفي صادر عن سريّة كشافة ومرشدات البشارة للاتين في النّاصرة، جاء فيه: تسلّم مساء
مصادر: نقل يتسحاق هرتسوغ الى المستشفى إثر تعرّضه لوعكة صحيّة وحالته مستقرّة مصادر: نقل يتسحاق هرتسوغ الى المستشفى إثر تعرّضه لوعكة صحيّة وحالته مستقرّة أفادت وسائل إعلامية عبرية مساء الجمعة بأن رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ قد تمّ نقله الى
إصابة 3 أشخاص بجراح طفيفة في حادث طرق على مدخل دير الاسد إصابة 3 أشخاص بجراح طفيفة في حادث طرق على مدخل دير الاسد وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف طاقم حيّان الطبّي، جاء فيه: طاقم حيّان المكوّن
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الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت والجوزاء الأسوأ لها الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت والجوزاء الأسوأ لها يُعرف مواليد برج الحوت بخيالهم الواسع واحساسهم المرهف، كما أنهم أصحاب شخصية عاطفية ولطيفة وغير أنانية البتّة. إن كنت من مواليد هذا
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الحرب في العراق... الأمم المتحدة: ربع مليون مواطن في طريقهم لمغادرة الموصلالحرب في العراق... الأمم المتحدة: ربع مليون مواطن في طريقهم لمغادرة الموصل 250 ألف عراقي على وشك مغادرة الاحياء الغربية للموصل خوفا من هجوم عسكري جديد بنية اعادة السيطرة على المنطقة هذا ما أعلنت
وزير خارجية إيران: لا نأبه لتهديدات ترامب ولن نبادر لإشعال الحرب مصادر فلسطينية: اختناق العشرات خلال قمع الجيش لمسيرة كفر قدوم
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صفقة إنضمام جريزمان لليونايتد تُجبر مورينيو على الإطاحة بروني وفيلايني ومارسيالصفقة إنضمام جريزمان لليونايتد تُجبر مورينيو على الإطاحة بروني وفيلايني ومارسيال كشفت تقارير صحفية بريطانية، كواليس مثيرة حول الصفقة المنتظرة داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتشير الكثير من التقارير، إلى اقتراب المانيو من
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