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ثمانية رجال يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه نصف سكان العالم وعلى رأسهم بيل جيتس!
صدقوا أو لا، ثمانية رجال في عالمنا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم! هذا ما اكدته مؤسسة الإغاثة العالمية "أوكسفام" في تقرير لها، اليوم الاثنين. حيث
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الشرطة تداهم منزلًا في الناصرة وتعتقل 9 شبان بعد ضبط أسلحة وذخيرة
قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّ:شرطة حرس الحدود داهمت، اليوم الاثنين، منزل مشتبه في العشرينات من عمره من سكان مدينة الناصرة،
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حرب الورود مدبلج 57
الشرطة تناشد بالمساعدة في البحث عن موسى أبو عيشة (55 عامًا) من المكر
قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:الشرطة تناشد
اصابة شاب بجراح خطيرة اثر انقلاب سيارة بالقرب من بلدة ميسر
افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء انه :اصيب بعد ظهر اليوم الاثنين ، شاب (25 عاما)
زيدان: راموس قدم اداءا كبيرا رغم الهدف الذاتي وأنا فخور بهذا الفريق
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تفاؤله بعد الخسارة أمام إشبيلية،
بركة: لست راضيًا عن عمل جبهة الناصرة وآمل أن ننجح كالمشتركة للاطاحة بسلام
انتقد رئيس لجنة المتابعة العليا لللجماهير العربية النائب السابق محمد بركة جبهة الناصرة بقوله "إنه ليس
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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ليدي- الفلكية ماغي فرح: 2017 سنة الميزان
ليدي- تطلّ الإعلامية ماغي فرح كما في كلّ عام لتقدّم لقرّائها وقارئاتها أهمّ وأبرز ما يحمل لهم العام الجديد 2017 من توقعات
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الشرطة: اعتقال مشتبه عربي باقتحام سيارة شرطي في بئر السبع
عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال مشتبه عربي
النائب جبارين: على نتنياهو ووزرائه الاعتذار للجماهير العربيّة على إتهامها باشعال الحرائق الأخيرة
قبل اطلاق سراحه غدا.. درعي يوقع على أمر يمنع الشيخ رائد صلاح من
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يوفنتوس ينفي وجود أي نية للتخلي عن خدمات أليجري
نفى بيب ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، وجود أي نية للتخلي عن خدمات ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي للسيدة العجوز، خلال
غوارديولا عقب الهزيمة المذلة أمام ايفرتون: الدوري ضاع منا
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تحدي لبنان في تفادي عواصف اقليمية/ نايلة تويني
أيام ترامب المثيرة/ بقلم: غسان شربل
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سيدة: سلفتي تتدين مني كثيرا وزوجي لا يعلم وانا قلقة
مشكلتي كبيرة كثير اولا ان زوجي لا يعرف ان سلفتي تتدين مني المال والمشكلة الثانية أن سلفتي لا ترجع المال منذ ستة
سيدة: اكتشفت انني مصابة بمرض خطير
فتاة (15 عامًا): أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة
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دراسات تكشف عن: 6 أسباب وراء كذب الرجل على زوجته
أثبتت دراسة أن الرجال أكثر عرضة للكذب بـ3 مرات مقارنة بالمرأة، فقد يكذب الرجل ثلاث مرات في اليوم، في حين تكذب المرأة
الرجل المخلص هو ذلك الذي لم يقم بخيانة زوجته.. ولكن!!!
إليكم زوارنا: 5 نصائح تساعد على إيقاف الشجار بين الزوجين
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