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ثمانية رجال يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه نصف سكان العالم وعلى رأسهم بيل جيتس! ثمانية رجال يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه نصف سكان العالم وعلى رأسهم بيل جيتس! صدقوا أو لا، ثمانية رجال في عالمنا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم! هذا ما اكدته مؤسسة الإغاثة العالمية "أوكسفام" في تقرير لها، اليوم الاثنين. حيثتتمة الخبر
الشرطة تداهم منزلًا في الناصرة وتعتقل 9 شبان بعد ضبط أسلحة وذخيرة قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّ:شرطة حرس الحدود داهمت، اليوم الاثنين، منزل مشتبه في العشرينات من عمره من سكان مدينة الناصرة،تتمة الخبر
مصادر تؤكد: أنجلينا جولي تعاني بعد طلاقها من بيت مصادر تؤكد: أنجلينا جولي تعاني بعد طلاقها من بيت مدرب البرازيل: نيمار سيعود إلى حمل شارة قائد المنتخب مدرب البرازيل: نيمار سيعود إلى حمل شارة قائد المنتخب شيرين في 2016.. إطلالات ساحرة وأخرى كارثية! شيرين في 2016.. إطلالات ساحرة وأخرى كارثية! الاتحاد الصيني يضع حدًا صادمًا لثورة إستقطاب اللاعبين الأجانب الاتحاد الصيني يضع حدًا صادمًا لثورة إستقطاب اللاعبين الأجانب احذروا: النظام الغذائي العشوائي لخسارة الوزن يهدد صحتكم! احذروا: النظام الغذائي العشوائي لخسارة الوزن يهدد صحتكم!
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الشرطة تناشد بالمساعدة في البحث عن موسى أبو عيشة (55 عامًا) من المكر الشرطة تناشد بالمساعدة في البحث عن موسى أبو عيشة (55 عامًا) من المكر قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:الشرطة تناشد
اصابة شاب بجراح خطيرة اثر انقلاب سيارة بالقرب من بلدة ميسر اصابة شاب بجراح خطيرة اثر انقلاب سيارة بالقرب من بلدة ميسر افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء انه :اصيب بعد ظهر اليوم الاثنين ، شاب (25 عاما)
زيدان: راموس قدم اداءا كبيرا رغم الهدف الذاتي وأنا فخور بهذا الفريق زيدان: راموس قدم اداءا كبيرا رغم الهدف الذاتي وأنا فخور بهذا الفريق أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تفاؤله بعد الخسارة أمام إشبيلية،
بركة: لست راضيًا عن عمل جبهة الناصرة وآمل أن ننجح كالمشتركة للاطاحة بسلام بركة: لست راضيًا عن عمل جبهة الناصرة وآمل أن ننجح كالمشتركة للاطاحة بسلام انتقد رئيس لجنة المتابعة العليا لللجماهير العربية النائب السابق محمد بركة جبهة الناصرة بقوله "إنه ليس
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ابراج
ليدي- الفلكية ماغي فرح: 2017 سنة الميزان ليدي- الفلكية ماغي فرح: 2017 سنة الميزان ليدي- تطلّ الإعلامية ماغي فرح كما في كلّ عام لتقدّم لقرّائها وقارئاتها أهمّ وأبرز ما يحمل لهم العام الجديد 2017 من توقعات
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أخبار
الشرطة: اعتقال مشتبه عربي باقتحام سيارة شرطي في بئر السبعالشرطة: اعتقال مشتبه عربي باقتحام سيارة شرطي في بئر السبع عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال مشتبه عربي
النائب جبارين: على نتنياهو ووزرائه الاعتذار للجماهير العربيّة على إتهامها باشعال الحرائق الأخيرة قبل اطلاق سراحه غدا.. درعي يوقع على أمر يمنع الشيخ رائد صلاح من
رياضة وشباب
يوفنتوس ينفي وجود أي نية للتخلي عن خدمات أليجرييوفنتوس ينفي وجود أي نية للتخلي عن خدمات أليجري نفى بيب ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، وجود أي نية للتخلي عن خدمات ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي للسيدة العجوز، خلال
غوارديولا عقب الهزيمة المذلة أمام ايفرتون: الدوري ضاع منا عودة خالد خلايلة الى تشكيلة أبناء سخنين ضد كريات شمونة وغياب ساري فلاح
مجتمع
سيدة: سلفتي تتدين مني كثيرا وزوجي لا يعلم وانا قلقةسيدة: سلفتي تتدين مني كثيرا وزوجي لا يعلم وانا قلقة مشكلتي كبيرة كثير اولا ان زوجي لا يعرف ان سلفتي تتدين مني المال والمشكلة الثانية أن سلفتي لا ترجع المال منذ ستة
سيدة: اكتشفت انني مصابة بمرض خطير فتاة (15 عامًا): أشعر أن أمي لا تحبّني لأنها تعاملني بقسوة
ثقافة جنسية
دراسات تكشف عن: 6 أسباب وراء كذب الرجل على زوجتهدراسات تكشف عن: 6 أسباب وراء كذب الرجل على زوجته أثبتت دراسة أن الرجال أكثر عرضة للكذب بـ3 مرات مقارنة بالمرأة، فقد يكذب الرجل ثلاث مرات في اليوم، في حين تكذب المرأة
الرجل المخلص هو ذلك الذي لم يقم بخيانة زوجته.. ولكن!!! إليكم زوارنا: 5 نصائح تساعد على إيقاف الشجار بين الزوجين
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