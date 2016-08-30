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محللون: سلام سعودي إسرائيلي وضم مستوطنات وعدم العودة إلى حدود 67
بحسب ما أفاد به الصحفي أريئيل كهانا من موقع معاريف العبري فان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بدفع عجلة السلام لكن هذه المرة بطريقة مختلفة تمامًا، حيث تم الكشف
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إصابة 9 أشخاص بجراح بين طفيفة وخطيرة في حادث طرق عند مدخل الطيرة
أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مساء الاثنين أنّ حادث طرق قد وقع بين سيارة وحافلة ركاب عند مدخل الطيرة، مما أسفر عن 9 إصابات إحداها خطيرة ومصاب آخر
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جيرو: أرغب في إستمرار مغامرتي مع أرسنال وما فعلته كان جنونًا
تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط!
Vampire Resurrection 2016 مترجم للعربية
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حضّري بيتزا الدجاج بالخلطة السحرية..صحتين وعافية
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احلى الهدايا والمفاجآت للاطفال... بدكو ترسمو البسمة على وجوه أطفالكو؟.. مفاجآت عديدة بانتظاركو...
مجد الكروم: سطو مسلح على صيدلية تابعة لصندوق المرضى كلاليت دون إصابات
وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "في بلدة مجد الكروم
الطيّبة: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للدهس
وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 20:06
محكمة سويدية: إبراهيموفيتش يربح قضية التشهير الخاصة بالمنشطات
قضت محكمة سويدية الاثنين بأن نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش تعرّض للتشهير من جانب مدرب منتخب
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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يوم مفتوح لأكاديمية بتسلئيل في الناصرة
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الرجل العذراء.. عاشق غيور جدًا وطباعه صعبة وكثير الانتقاد
يتميز الرجل مولود برج العذراء بقلبه ومشاعره المحصنة جدًا، فليس من السهل إحتلال قلبه، وينبغي على من يريد الدخول إلى قلبه وإمتلاك
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من آمن بي ولو مات فسيحيا، هو الحي الباقي. اخ الفقيد موريس شهاب وابناءه وبناته في البلاد والخارج ينعون اليكم بمزيد الحزن
الهدم يهدد عددًا من المنازل في قلنسوة بعد استلام أوامر من لجنة التنظيم
تمديد إعتقال شقيقيّ وابن عم منفّذ عملية الدهس في القدس بشبهة علمهم بنواياه
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أبناء سخنين يواجه بيتار القدس ضمن ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة
أسفرت قرعة مباريات مرحلة ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة عن مواجهة مباشرة بين فريقي اتحاد أبناء سخنين وبيتار القدس. وتشهد المباريات بين
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متزوجة: أشعر أن الحبّ بيني وبين زوجي انتهى رغم عمر زواجنا القصير
مرحبا لزوار الموقع، أحتاج للمساعدة والتوجه فعلا وأرجو من الجميع أن يتعامل مع مشكلتي بجدية. أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف تقريبا،تزوجت
شاب: حبي للحياة والاجتماعيات يجعلني اصرف راتبي دون تفكير
شاب: مديري يهينني بشكل دائم أمام الموظفين ولا استطيع ترك مكان عملي
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يقدم موقع العرب.كوم من خلال المقال التالي 4 أشياء قد تقوم بها عزيزي الرجل أو عزيزي المرأة دون أن تدري ما قد
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