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أسطنبول تعيش ليلة مرعبة في احتفالات رأس السنة: مقتل 39 في هجوم إطلاق نار على ملهى ليلي
ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف الملهى الليلي في مدينة إسطنبول التركية، خلال احتفالات العام الميلادي الجديد، إلى 39 قتيلًا بينهم 16 أجنبيًا، كما أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو،
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إصابة شابة من الطيرة وأنباء عن مفقودة أخرى في أعقاب الهجوم المسلح في اسطنبول
أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شابة من مدينة الطيرة أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق رصاص أثناء تواجدها في مدينة اسطنبول، لقضاء ليلة رأس السنة، في العملية التي
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مصرع الشاب وجدي شرف (30 عامًا) من عين قينيا بعد انقلاب سيارته بالقرب من بقعاتا
الشرطة: إعتقال شاب (31 عامًا) من قلنسوة بشبهة طعن آخر
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احتفلات رأس السنة 2017 في سنغافورة
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الوزارة لحماية البيئة.. 1.6 مليارد كيس بلاستيك نستهلك سنويا في شبكات التسويق !!! فما العمل؟
حادث طرق على مفرق كريات آتا يسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة
قال المتحدث ومركز الاعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة
إصابتان خطيرتان جراء حادث طرق على شارع 60 قرب وادي الحرامية
أفادت المتحدثه باسم الشرطة لوبا السمري، صباح اليوم الأحد، إنّ :حادث طرق وقع خلال ساعات الليلة
حيفا: إصابة شاب (20 عامًا) بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب صباح اليوم
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سيارات يد ثانية - باب العرب
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تقرير: أسعار النفط إلى ارتفاع في 2017
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، صباح اليوم الأحد، أنّ "حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 35 قرب مفرق لخيش باتجاه
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ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي
حقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر سيتي بهدف مقابل لشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة
تشيلسي يتجاوز ستوك سيتي ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي
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شابة: لم اجد وظيفة مناسبة لشهادتي الأكاديمية لأن مجتمعنا يظلم الإناث
مرحبا زوار موقع العرب الاعزاء مشكلتي أن مجتمعه يفرق بين الرجل والمرأة وانا تقدمت للكثير من الوظائف لكن تم رفضي وقبول شباب
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