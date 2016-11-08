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أسطنبول تعيش ليلة مرعبة في احتفالات رأس السنة: مقتل 39 في هجوم إطلاق نار على ملهى ليلي ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف الملهى الليلي في مدينة إسطنبول التركية، خلال احتفالات العام الميلادي الجديد، إلى 39 قتيلًا بينهم 16 أجنبيًا، كما أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو،تتمة الخبر
إصابة شابة من الطيرة وأنباء عن مفقودة أخرى في أعقاب الهجوم المسلح في اسطنبول أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شابة من مدينة الطيرة أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق رصاص أثناء تواجدها في مدينة اسطنبول، لقضاء ليلة رأس السنة، في العملية التيتتمة الخبر
مصرع الشاب وجدي شرف (30 عامًا) من عين قينيا بعد انقلاب سيارته بالقرب من بقعاتا مصرع الشاب وجدي شرف (30 عامًا) من عين قينيا بعد انقلاب سيارته بالقرب من بقعاتا الشرطة: إعتقال شاب (31 عامًا) من قلنسوة بشبهة طعن آخر الشرطة: إعتقال شاب (31 عامًا) من قلنسوة بشبهة طعن آخر حالة الطس: أجواء باردة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة حالة الطس: أجواء باردة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة يارا تشعل مسرح سوهو سكوير في شرم الشيخ يارا تشعل مسرح سوهو سكوير في شرم الشيخ بالصور: الصين تستقبل 2017 بلقطات طريفة بالصور: الصين تستقبل 2017 بلقطات طريفة
اراب ايدول 4 - الحلقة 12
برنامج اراب ايدول 4 الحلقة 12 HD اونلاين 2016
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1.6 مليارد كيس بلاستيك نستهلك سنويا في شبكات التسويق !! فما العمل؟ 1.6 مليارد كيس بلاستيك نستهلك سنويا في شبكات التسويق !! فما العمل؟ الوزارة لحماية البيئة.. 1.6 مليارد كيس بلاستيك نستهلك سنويا في شبكات التسويق !!! فما العمل؟
حادث طرق على مفرق كريات آتا يسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة حادث طرق على مفرق كريات آتا يسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة قال المتحدث ومركز الاعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة
إصابتان خطيرتان جراء حادث طرق على شارع 60 قرب وادي الحرامية إصابتان خطيرتان جراء حادث طرق على شارع 60 قرب وادي الحرامية أفادت المتحدثه باسم الشرطة لوبا السمري، صباح اليوم الأحد، إنّ :حادث طرق وقع خلال ساعات الليلة
حيفا: إصابة شاب (20 عامًا) بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن حيفا: إصابة شاب (20 عامًا) بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب صباح اليوم
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الحمل لا يتفق مع الميزان.. وماذا عن الثور والجوزاء؟ الحمل لا يتفق مع الميزان.. وماذا عن الثور والجوزاء؟ لا يجيد مولود برج الحمل الكذب، لذا فإنه ينفر من أي شخص لا يكون صادقاً معه ويكذب في أي أمر. وعلى صعيد
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أخبار
ثلاث إصابات في حادث طرق على شارع 35 قرب مفرق لخيشثلاث إصابات في حادث طرق على شارع 35 قرب مفرق لخيش أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، صباح اليوم الأحد، أنّ "حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 35 قرب مفرق لخيش باتجاه
فيديو: دبي تحتفل بالعام الجديد.. ألعاب برج خليفة النارية القسام تنشر فيديو يلمح إلى أن الجندي الإسرائيلي الأسير شاؤول آرون ما يزال
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ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر سيتيليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي حقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر سيتي بهدف مقابل لشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة
تشيلسي يتجاوز ستوك سيتي ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي مكابي يافة الناصرة يفرض التعادل على هبوعيل أم الفحم ليشعل القمة
مجتمع
شابة: لم اجد وظيفة مناسبة لشهادتي الأكاديمية لأن مجتمعنا يظلم الإناثشابة: لم اجد وظيفة مناسبة لشهادتي الأكاديمية لأن مجتمعنا يظلم الإناث مرحبا زوار موقع العرب الاعزاء مشكلتي أن مجتمعه يفرق بين الرجل والمرأة وانا تقدمت للكثير من الوظائف لكن تم رفضي وقبول شباب
رجل: والدتي مريضة ولا يوجد من يعتني بها وأرفض فكرة الملجأ رجل: زوجتي تغار من كل النساء حتى من معاملتي لوالدتي ولا أجيد التصرّف
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5 أشياء خفية تدمر حياتك الأسرية دون أن تشعر.. إكتشفها5 أشياء خفية تدمر حياتك الأسرية دون أن تشعر.. إكتشفها تقوم العلاقة الأسرية السليمة على الحب والمودة والتضحية المتبادلة، لكن هناك بعض الأسر تبدو فيها العلاقات غير متماسكة، تغلفها عدم التسامح والقدرة
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