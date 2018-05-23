الموت الاخير - بقلم: سعد أبو غنّام

جلس وحيدا في المقهى

يصلي للمساء الاخير

يقرأ كتابا لستيفن كوفي

وينظر الى فنجان الكابتشينو

الذي رسم النادل عل وجهه

قلبا ينبض بالرغوة المغلية

القلب في هذه الايام

يحتاج الى وجهة نظر

الى قعدة كيف ملفوفة

جيدا بسجائر الوقت

الذي ينتظر الموت الرحيم

في امسيات أيار الرتيبة

وهذا الجو اللزج الذي يعبق به الجسد

والتلويحة الاخيرة

من البدوية السمراء

تلك التي نحتتها الشمس

امسي وغدي وقهوتي

وكتابي وهذه البرودة المسائية

والسيجارة المعبأة جيدا

تشهد على الخراب

خراب الروح

الموت الاخير

لهذا الانسان

إقرا ايضا في هذا السياق: