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حادث طرق مروّع على شارع الشاطئ بين حيفا وعتليت
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حيفا والمنطقة

حادث طرق مروّع على شارع الشاطئ بين حيفا وعتليت واصابة 7 اشخاص بجراح

وقع حادث طرق سلسلة على شارع الشاطئ رقم 2 قرب مفترق هحوتريم المحاذي لمدينة عتليت، حيث اصطدمت 3 مركبات ببعضهم البعض ونتيجة ذلك سجلت عدة اصابات. وقال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:انه وفي حوالي الساعة 12:51 وصل بلاغ حول الحادث الى بدالة

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وقع حادث طرق سلسلة على شارع الشاطئ رقم 2 قرب مفترق هحوتريم المحاذي لمدينة عتليت، حيث اصطدمت 3 مركبات ببعضهم البعض ونتيجة ذلك سجلت عدة اصابات. وقال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:"انه وفي حوالي الساعة 12:51 وصل بلاغ حول الحادث الى بدالة المؤسسة حيث هرع الطاقم الطبي الى المكان وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 7 فيما نقلهم الى المستشفيات القريبة في حيفا لتلقي العلاج وبينهم رجل يبلغ من العمر 70 عامًا الذي اصيب بجراح خطيرة ووصفت حالته بالحرجة، وشاب (25 عامًا) بجراح متوسطة و3 اصابات طفيفة".

واضاف الناطق بلسان المؤسسة:"انه وخلال قيام الطاقم الطبي بتقديم الإسعافات للمصابين، قامت مركبة عابرة بالإصطدام بال سيارات المشتركة في الحادث، ما ادى الى اصابة براميديك في المؤسسة ومضمد آخر بجراح متوسطة ونقلا لتلقي العلاج".

وشارك في تقديم الإسعافات الأولية ايضًا متطوعو مؤسسة ايحود هتسلاه الطبية. بحيث اكدت المؤسسة اصابة عدد من المضمدين فيها بجراح ايضًا.

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حادث طرق شارع الشاطئ اصابة
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