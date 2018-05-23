بئر المكسور: اصابة طفل (عام واحد) بجراح خطيرة اثر سقوطه من علو

اصيب مساء الاربعاء، طفل (عام) بجراح خطيرة اثر سقوطه من علو في بلدة بئر المكسور. وتم نقل الطفل الى مستشفى رمبام لتلقي العلاج.وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.
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