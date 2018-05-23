تمديد اعتقال جميع المشتبهين الضالعين بجريمة قتل ربيع فريج بينهم سيدتين

قررت محكمة الصلح في بيتح تكفا تمديد اعتقال 6 مشتبهين من سكان كفرقاسم بشبهة ضلوعهم بجريمة مقتل ربيع فريج قبل نحو شهرين في مركز المدينة. ويشار الى ان المحكمة مددت اعتقال 3 اشقاء مدة ٩ ايام، بينما شقيقتهم تم تمديد اعتقالها مدة 5 ايام، وزوجة احد الأشقاء مدة 8 ايام، والمشتبه الأخير ابن عم الأشقاء تقرر تمديد اعتقاله مدة 12 يوما.جدير بالذكر ان الضحية قتل في نفس مكان جريمة مقتل سقيقه سليمان في العام الماضي.

وجاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قضية قتل ربيع فريج في كفر قاسم - قامت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا بتمديد توقيف المشتبه البالغ من العمر 30 عاماً لمدة 12 يوماً اضافيا لمباشرة التحقيق معه. كما وتم تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة الآخرين (32،38،39 عام) لمدة 9 أيام اضافية للمباشرة التحقيق معهم. كما وتم تمديد توقيف المشتبهة أخت المشتبهين الثلاثة لمدة 5 أيام ، أما زوجة المشتبه الأصغر سِنًا تم تمديد توقيفها ب 8 أيام إضافية. ننوه ونشد انتباهكم أنه ما زال أمر حضر النشر في القضية ساري المفعول ووفقه يُحظر نشر أي تفاصيل عن التحقيق أو أي تفاصيل قد تكشف هوية المشتبهين" .

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