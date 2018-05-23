ابو عرار: اضرار شركات الجباية في السلطات المحلية اكثر من فائدتها ويجب ايجاد حلول

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"شارك النائب طلب أبو عرار اليوم الأربعاء 23-5-2018 في اجتماع لجنة الداخلية لنقاش موضوع إقتراح قانون بخصوص شركات الجباية تمهيداً لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة. وفي مداخلته قال:" شركات الجباية تثقل على كاهل السلطة ال محلية فهدفها هو خدمة نفسها وليس السلطة، وما يهمها هو جباية حصتها، مؤكداً على أن ضرر هذه الشركات أكثر من فائدتها".
وأضاف:" الوضع الاقتصادي صعب جداً في الكثير من السلطات المحلية في الوسط العربي، ولا افهم ما الحاجة لعمل شركات الجباية في مثل هذا الوضع، مشيراً أن هناك رؤساء يستغلون هذه الشركات لتصفية حسابات مع مواطنين معارضين له". وأختتم النائب طلب أبو قرار مداخلته:" أنه من المجحف ايضاً ربط نسبة الجباية بالهبات التي تمنحها وزارة الداخلية للسلطات المحلية، وأؤكد على ضرورة إيجاد حد للحد من صلاحيات هذه الشركات أو إيجاد آلية أخرى للجباية أكثر نجاعة".
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