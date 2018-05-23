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فريج يردّ على أردان: أنت كذّاب وراعي بهائم
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فريج يردّ على أردان بعد وصفه بالبهيمة في الكنيست: أنت كذّاب وراعي بهائم

شهدت جلسة الهيئة العامّة للكنيست، الأربعاء، مشادة كلامية بين وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان والنائب عيساوي فريج

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الفيديو نقلا عن قناة الكنيست 

ردّ نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج على وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من على منبر الكنيست، بالقول:" انا لستُ بهيماً كما تدعي ولكنك انت راعي البهائم"

شهدت جلسة الهيئة العامّة للكنيست، الأربعاء، والتي ناقشت قضية عنف الشرطة، مشادة كلامية بين وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من جهة، والنائب عيساوي فريج (ميرتس) من جهة أخرى. حيث هاجم فريج الوزير واتهمه باختلاق الأكاذيب فيما يتعلق بالمجتمع العربي، ليتلفظ أردان بكلمة "بهيمة" موجهًا حديثه لفريج الذي ردّ عليه بالقول "أنت راعي البهائم" و"كذّاب". 
وفي التفاصيل، فقد ردّ نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج على وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من على منبر الكنيست، بالقول:" انا لستُ بهيماً كما تدعي ولكنك انت راعي البهائم"، مما ادى الى حالة من الفوضى والجلبة في الكنيست.  وتابع النائب فريج يقول:"انت كاذب، انظر الى نفسك بالمرآة ...انزلقت الى اسفل الدرك، فمك مشوه".
وكان النائب عيساوي فريج قد طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات مظاهرة حيفا و استهل حديثه بنقل ما نُسب لعناصر من الشرطة الذين قالوا للمتظاهرين في حيفا "اننا سنحتفل عليكم"، كما جاء في شهادات المتظاهرين في الشرطة صباح اليوم.
وطالب النائب فريج بتشكيل طاقم وزاري وبقرار حكومي لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي كما هو الحال لدى الاثيوبيين الذي اثبت نجاعته وانخفض منسوب العنف بشكل ملموس. الا ان الكنيست صوتت ضد تشكيل اللجنة.

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كلمات دلالية
فريج أردان الكنيست
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