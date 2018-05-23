دائرة أراضي إسرائيل تودع مخططًا لبناء 7000 وحدة سكنية في جديدة المكر على أراضي الطنطور



صورة توضيحية للمخطط



جاء في بيان دائرة أراضي إسرائيل:

يهدف المخطط إلى المساعدة في حل أزمة الإسكان في الوسط العربي

المخطط المهم سيُقام على تلة أراضي طنطور، جنوب شرق جديدة المكر. كما تقرر، إلى جانب هذا المخطط، إيداع مخطط بناء آخر من قبل وزارة البناء والإسكان، على أنّ يشكّل المخططان 15000 وحدة سكنية

أعلنت دائرة أراضي إسرائيل أنّها قامت، مؤخرًا، بايداع مخطط لبناء 7000 وحدة سكنية في جديدة المكر لدى اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء للمناطق السكنية المفضلة. ويهدف المخطط إلى المساعدة في حل أزمة الإسكان في الوسط العربي، بحسب ما ورد في بيان صادر عن دائرة أراضي إسرائيل.

يشار إلى أنّ الحراك الشعبي في جديدة المكر كان قد نفّذ نشاطات وخطوات عدّة بهدف "التصدي لمخطط مصادرة آلاف الدونمات من اراضي الطنطور المهجرة بغية إقامة شبه مدينة، بمحاذاة شارع 85 في المقطع الموصل بين المكر وعكا، بهدف تركيز العرب الفلسطينيين في الجليل"، بسحب الحراك الشعبي.

ووفقًا لما أوردته الدائرة في بيانها فإنّ "المخطط المهم سيُقام على تلة أراضي طنطور، جنوب شرق جديدة المكر. كما تقرر، إلى جانب هذا المخطط، إيداع مخطط بناء آخر من قبل وزارة البناء والإسكان، على أنّ يشكّل المخططان 15000 وحدة سكنية".

وأوضح البيان أنّه "تمّ تطوير المخطط من قبل دائرة أراضي إسرائيل، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير بتقليص ضائقة السكن في الوسط العربي ويمنح حلولًا لمشاكل عدّة منها الإسكان والتشغيل، حيث سيخدم المشروع سكّان البلدة وسكّان المجمع الجديد وبالتالي سيقّلص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنّ "الكثافة في الحي الجديد ستقف عند 12.5 وحدة سكنية في الدونم، علمًا أنّ المخطط يمنح امكانيات عديدة للسكن وبكثافات مختلفة. ويتضمن المشروع أيضًا منطقة تشغيل ومساحات تجارية تمتد على طول الشارع الرئيسي بهدف تقوية الوضع الاقتصادي للسلطة ال محلية من أجل منح خدمات بجودة عالية للمواطنين. ويذكر أنّ المخطط يقدّم شوارع ومساحات مفتوحة مريحة، تسمح بممارسة المشي وركوب الدراجات إلى جانب مرور المواصلات العامّة".

وأوضح البيان أنّه "من بين أسس المخطط البارزة خلق مساحة عامة عالية الجودة عن طريق تخصيص مناطق للمباني العامة، مساحات عامّة مفتوحة وشوارع وأرضفة واسعة ومسارات للزراعة والدراجات.

ويذكر أنّ بناء المخطط وتنفيذه سيتضمن إضافة هائلة للبنية التحتية الهندسية وتحسين شوارع عامّة وغيرها، والتي ستخدم كل المنطقة إلى جانب جديدة المكر.

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