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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي عزيزتي حواء: كيف تنظفين بشرتك الحساسة؟

شباب وصبايا

عزيزتي حواء: كيف تنظفين بشرتك الحساسة؟
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عزيزتي حواء: كيف تنظفين بشرتك الحساسة؟

البشرة الحساسة تحتاج الى الانتباه أكثر من باقي انواع البشرات، اليك ابرز الطرق المساعدة على تنظيف البشرة الحساسة بالطريقة الصحيحة للحصول على اشراقة مستمرة.

لا يخلو الأمر عند تنظيف البشرة الحساسة من استعمال الماسكات الطبيعية والطبية الصحيحة والمناسبة لها، فلا تلجئي الى تطبيق الماسكات التي لا تثقين بمصدرها

البشرة الحساسة تحتاج الى الانتباه أكثر من باقي انواع البشرات، اليك ابرز الطرق المساعدة على تنظيف البشرة الحساسة بالطريقة الصحيحة للحصول على اشراقة مستمرة.


- لتنظيف البشرة الحساسة يجب التركيز على استعمال الماء البارد لأنه أفضل من الماء الساخن الذي يساهم في ازالة الزيوت الجيدة من البشرة ويزيد من افرازاتها، ما يؤدي الى ظهور البثور بوفرة. في حين أن الماء البارد يساعد على تنقيتها ويحفظ الرطوبة فيها ما يحميها من التعرض للجفاف وظهور البثور عليها.
- ايضاً من الطرق الصحيحة لتنظيف البشرة الحساسة هو استعمال المواد المخصصة لها حيث إن بعض المواد يمكن أن تزيد من الحساسية لديك، وبالتالي تزيد من آثارها السلبية عليها. لذا عليك أن تكوني متنبهة للمستحضرات التي تستعملينها، واختاري تلك التي لا تحوي نسبة كبيرة من الاسبيرتو أو المواد الكيميائية، كي تتمكني من الحفاظ على سلامة بشرتك.
- التنظيف العميق للبشرة الحساسة أمر ضروري أيضاً، وهو يتحقق من خلال التقشير والتنظيف بعمق الى داخل المسام، فغالباً ما تلتقط البشرة الاوساخ من الهواء ويؤثر التلوث فيها بشكل كبير، ويمكن أن تتغلغل هذه الاوساخ الى داخل المسام ما يزيد من انعكاساتها السلبية على البشرة. عليك التنبه إذاً الى هذا الامر وان تكوني اكثر دقة، فتقومين بالتقشير مرة في الاسبوع، مع استعمال غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.
- ولا يخلو الأمر عند تنظيف البشرة الحساسة من استعمال الماسكات الطبيعية والطبية الصحيحة والمناسبة لها، فلا تلجئي الى تطبيق الماسكات التي لا تثقين بمصدرها، إنما يمكنك شراؤها من الصيدليات او المراكز المتخصصة وتطبيقها على البشرة وفق التعليمات المنصوص عليها في العلبة. وهكذا تحمين بشرتك من اي اضرار محتملة نتيجة استعمال اساليب غير دقيقة وصحية.

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كلمات دلالية
بشرة حساسة تنظيف الماء الساخن
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