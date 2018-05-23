افتتاح محطة للشرطة الجماهرية في دالية الكرمل

خلال حفل افتتاح مركز الشرطة تم تكريم بعض الشخصيات من دالية الكرمل التي عملت سنوات طويلة في سلك الشرطة
بحضور وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ومفوض الشرطة روني الشيخ تم افتتاح محطة الشرطة الجماهرية في دالية الكرمل والتي تتواجد على الشارع الرئيسي.شارك في الافتتاح عدد من اصحاب الوظائف في الشرطة وبالذات من منطقة حيفا وكذلك رئيس واعضاء مجلس دالية الكرمل والشيخ الإمام توفيق حمزة حلبي والشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ورئيس محكمة الاستئناف والذي قام بقص الشريط مشاركة مع الضيوف.وقال مواطنون إن "المحطة الجديدة في دالية الكرمل ستعمل على مساعدة الشرطة بالقيام بواجبها وستكون همزة الوصل بين مجلس دالية الكرمل والشرطة وذلك لفرض النظام في البلدة واتخاذ القرارات لمنح الأمان للمواطن".خلال حفل افتتاح مركز الشرطة تم تكريم بعض الشخصيات من دالية الكرمل التي عملت سنوات طويلة في سلك الشرطة.
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